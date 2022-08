Beyond Meat (BYND) Résultats du T2 2022

Des saucisses végétariennes de Beyond Meat Inc, le fabricant de hamburgers végétaliens, sont mises en vente sur un marché à Encinitas, en Californie, le 5 juin 2019.

Beyond Meat a abaissé jeudi ses prévisions de revenus pour 2022 et a annoncé qu’il réduirait ses effectifs de 4%, invoquant une incertitude économique plus large.

La société basée à El Segundo, en Californie, a également signalé une perte plus importante que prévu et des ventes faibles. Ses actions ont chuté de 2% en négociation prolongée.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Perte par action : 1,53 $ contre 1,18 $ attendu

Revenus : 147 millions de dollars contre 149,2 millions de dollars prévus

Les ventes nettes ont chuté de 1,6 % pour s’établir à 147 millions de dollars. La société a attribué la baisse aux variations des taux de change, à l’augmentation des remises et aux ventes aux canaux de liquidation.

“Nous reconnaissons que les progrès prennent plus de temps que prévu”, a déclaré le PDG Ethan Brown dans un communiqué, faisant référence à la poussée de l’entreprise vers la consommation de masse avec des produits à base de plantes qui imitent la viande.

Pour 2022, Beyond prévoit désormais des revenus de 470 à 520 millions de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 560 à 620 millions de dollars. La société a déclaré que l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les inquiétudes croissantes concernant une récession figuraient parmi les facteurs à l’origine des perspectives révisées.

Beyond a également déclaré qu’il licencierait environ 4% de sa main-d’œuvre mondiale, ce qui devrait permettre d’économiser environ 8 millions de dollars par an. Cependant, la société dépensera également environ 1 million de dollars en coûts de séparation, ce qui aura un impact sur ses résultats du troisième trimestre.

Beyond Meat a enregistré une perte nette de 97,1 millions de dollars, ou 1,53 $ par action, au deuxième trimestre, supérieure à la perte nette de 19,7 millions de dollars, ou 31 cents par action, un an plus tôt. La société a déclaré avoir dépensé davantage pour les ingrédients et la fabrication ce trimestre. De plus, son Beyond Jerky sans viande, fabriqué via une joint-venture avec PepsiCo, a pesé sur les marges bénéficiaires pour le deuxième trimestre consécutif.

Les ventes d’épicerie aux États-Unis ont augmenté de 2,2 % au cours du trimestre, compensant une baisse de 2,4 % de ses activités de restauration. Avant la pandémie, les restaurants représentaient plus de la moitié de ses ventes, mais l’entreprise a du mal à rebondir.

En dehors des États-Unis, les ventes des épiceries ont chuté de 17 %, tandis que les ventes des restaurants ont augmenté de 7 %. Les deux divisions internationales contribuent généralement à peu près à parts égales à Beyond.

Lisez le rapport complet sur les revenus ici.