Beyond Meat (BYND) Les résultats du premier trimestre manquent

Beyond Meat Les galettes «Beyond Burger» fabriquées à partir de substituts végétaux pour les produits carnés se trouvent sur une étagère en vente le 15 novembre 2019 à New York.

Beyond Meat a signalé jeudi une perte plus importante que prévu au premier trimestre, car les clients des restaurants mettent plus de temps à revenir et les acheteurs d’épicerie ne stockent plus ses substituts de viande.

Cependant, le PDG Ethan Brown a déclaré que la société assistait à un « dégel lent » dans son segment de la restauration aux États-Unis et sur certains marchés internationaux, ce qui a incité la société à publier une prévision de revenus pour le prochain trimestre.

Les actions de la société ont chuté de 6,7% dans le commerce étendu.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Perte par action: 42 cents ajustés contre 19 cents attendus

Chiffre d’affaires: 108,2 millions de dollars contre 113,7 millions de dollars attendus

Au-delà de la perte nette déclarée du premier trimestre fiscal de 27,3 millions de dollars, ou 43 cents par action, en baisse par rapport au bénéfice net de 1,8 million de dollars, ou 3 cents par action, un an plus tôt.

Hors frais d’extinction anticipée de la dette, la société a perdu 42 cents par action, plus que la perte de 19 cents par action attendue par les analystes interrogés par Refinitiv.

C’est le troisième trimestre consécutif que Beyond a signalé une perte plus importante que prévu. L’entreprise réinvestit dans ses activités en essayant de se positionner en tant qu’acteur mondial. Beyond a maintenant des installations de production en Chine et aux Pays-Bas, par exemple.

Ventes nettes a augmenté de 11,4% pour s’établir à 108,2 millions de dollars, manquant les attentes de 113,7 millions de dollars.

Les ventes au détail aux États-Unis ont bondi de 27,8% au cours du trimestre. Les ventes des épiceries et des dépanneurs ont représenté plus des trois quarts du chiffre d’affaires total de l’entreprise aux États-Unis. Avant la pandémie, les ventes au détail ne représentaient qu’environ la moitié des revenus de Beyond.

Les ventes de services alimentaires aux États-Unis ont chuté de 26%, les menus simplifiés et la diminution du trafic client dans les restaurants ayant nui à la demande. Beyond a également perdu environ 3 000 établissements de restauration, ce que l’entreprise a attribué à la pandémie. Brown a déclaré que la société avait ajouté environ 2 400 emplacements depuis la fin du trimestre.

Rival Impossible Foods a réduit les prix de ses substituts de viande, l’aidant à atteindre son objectif d’atteindre la parité des prix avec le bœuf. Selon Brown, cette décision n’a pas éloigné de nombreux clients des produits de Beyond, ce qui, selon lui, montre une forte fidélité à la marque.

«Nous venons de faire une analyse comparative des données, et nous avons examiné leurs consommateurs et nos consommateurs, les plats à emporter et les choses de cette nature, et ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’ils font un très bon travail pour créer la catégorie et amener les gens dans le catégorie, ils ne s’approvisionnent pas beaucoup de nos consommateurs », a déclaré Brown.

En dehors du marché domestique de Beyond, les ventes ont augmenté de 12,5%, alimentées par la demande croissante au détail. Les ventes internationales de produits d’épicerie ont presque triplé au cours du trimestre. Au total, les ventes internationales représentent un quart du chiffre d’affaires de l’entreprise et les substituts de viande de Beyond sont vendus dans plus de 80 pays à travers le monde.

Pour le deuxième trimestre, la société prévoit des revenus de l’ordre de 135 millions de dollars à 150 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 19% à 32% par rapport à l’année précédente. Les analystes de Wall Street prévoient des ventes nettes de 142,8 millions de dollars au prochain trimestre. Les dirigeants ont déclaré que la société n’avait pas inclus de hausse significative de ses ventes de services alimentaires dans les prévisions.

Brown a déclaré que la société réexaminerait les perspectives en cas de résurgence significative de Covid-19 aux États-Unis ou sur d’autres marchés importants.

Beyond n’a pas fourni de perspectives pour l’année entière, invoquant l’incertitude causée par la pandémie.

Le CFO Mark Nelson a pris sa retraite mercredi, ce qui avait été annoncé précédemment. Brown a déclaré que la société révélerait son successeur dans les semaines à venir.