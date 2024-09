Beyond Fest 2024 : Keanu Reeves, Sandra Bullock, Al Pacino

Keanu Reeves et Sandra Bullock se réuniront pour une réunion « Speed ​​» tandis qu’Al Pacino rendra hommage à « Scarface » au Beyond Fest de cette année, qui reviendra à Los Angeles plus tard ce mois-ci et proposera 82 films dans son programme rempli de stars.

Du 25 septembre au 9 octobre, la 12e édition du Beyond Fest présente sa programmation la plus vaste et la plus diversifiée à ce jour, avec un large éventail de films couvrant l’horreur, la science-fiction, la fantaisie et l’action.

Cette année, le festival s’ouvre avec la première mondiale de « Salem’s Lot », une nouvelle adaptation très attendue du roman de vampires de Stephen King de 1975, réalisée par Gary Dauberman. La soirée de clôture du festival rendra hommage au légendaire réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa, qui présentera en avant-première mondiale son dernier film « Cloud » et participera à une rétrospective de son travail, qui l’a vu mêler horreur psychologique et thèmes existentiels dans des films comme « Cure », « Pulse » et « Tokyo Sonata ».

Entre ces deux soirées, les projections notables comprendront les premières sur la côte ouest de « Nightbitch » de Marielle Heller, avec Amy Adams dans le rôle d’une mère au foyer qui pense qu’elle pourrait devenir un chien, et « Presence » de Steven Soderbergh, que le Times a qualifié d’« histoire de fantômes élégante et sublimement agile » lors de sa première au Sundance plus tôt cette année. Le film controversé biographique sur Trump d’Ali Abbasi « The Apprentice », qui a continué à faire des vagues au festival du film de Telluride plus tôt ce mois-ci, sera également projeté avant sa sortie nationale le 11 octobre.

Une scène du prochain film d’horreur « Salem’s Lot », qui sera présenté en première mondiale au Beyond Fest. (Warner Bros.)

Unique parmi les festivals d’automne, qui ont tendance à favoriser les prétendants aux Oscars, Beyond Fest s’est avéré être un puissant tremplin pour les talents en tant que tremplin pour les nouveaux genres présentés à un public admiratif. En 2022, le festival a misé gros sur le cinéaste indien SS Rajamouli, contribuant au lancement d’une candidature réussie aux Oscars pour son film d’action épique « RRR ». L’édition de l’année dernière a fait ressortir des poids lourds tels que James Cameron, Guillermo del Toro et Michael Mann.

En plus de la réunion très attendue de « Speed ​​», qui réunit Keanu Reeves, Bullock et le réalisateur Jan de Bont pour célébrer le 30e anniversaire du classique de l’action avec une bombe sur un bus, Pacino sera présent pour une rétrospective de sa carrière centrée sur son rôle emblématique de Tony Montana dans « Scarface » de 1983. Cette apparition intervient alors que Pacino s’apprête à sortir ses mémoires « Sonny Boy » le mois prochain. La légende du genre Sam Raimi, connu pour « Evil Dead » et « Spider-Man », sera également présent avec un triple long-métrage composé de « Darkman », « The Quick and the Dead » et « Drag Me to Hell ».

Al Pacino dans le rôle de Tony Montana dans « Scarface » de 1983 (Studios Universal)

Le festival accueillera également une projection pour le 50e anniversaire du classique de l’horreur de 1974, Massacre à la tronçonneuse, en présence de 12 membres de la distribution et de l’équipe d’origine. Parmi les autres moments forts du festival, citons une matinée pour le 30e anniversaire du film « Ed Wood » de Tim Burton, présentée par les scénaristes Scott Alexander et Larry Karaszewski, ainsi qu’un hommage à la carrière de Kyle MacLachlan, la star de « Twin Peaks », qui présentera des projections de certains de ses films les plus emblématiques, notamment « Blue Velvet », « Dune » et « The Hidden ».

Ron Perlman, le chouchou des fans, sera présent pour la projection du 20e anniversaire de Hellboy de Del Toro, tandis que les stars de la franchise Nightmare on Elm Street, Heather Langenkamp, ​​Amanda Wyss, Lin Shaye et Ronee Blakley, présenteront le film d’horreur original de Wes Craven, qui fête son 40e anniversaire. La réalisatrice australienne Jennifer Kent fera une rare apparition aux États-Unis pour célébrer le 10e anniversaire de son film d’horreur The Babadook, tandis que Don Johnson montera sur scène pour une rétrospective de sa carrière avec deux programmes : son film culte post-apocalyptique de 1975 A Boy and His Dog et le thriller noir de 1990 The Hot Spot.

« Presence » de Steven Soderbergh, une histoire de fantômes qui a stupéfié Sundance, sera présentée en première sur la côte ouest au Beyond Fest. (NÉON)

Les projections auront lieu dans plusieurs lieux emblématiques de Los Angeles, notamment l’Egyptian Theatre, l’Aero Theatre, Los Feliz 3 et le Vista Theatre, et tous les bénéfices seront reversés à l’American Cinematheque, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation et à la présentation de l’art du cinéma.

Les billets seront mis en vente le 13 septembre via americancinematheque.com. Pour plus de détails, visitez beyondfest.com.