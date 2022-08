Beyoncé va changer les paroles de “Renaissance” après des accusations d'”insultes capacitistes” – National

REMARQUE: Cette histoire contient un langage offensant.

Après que des militants en ligne ont accusé Beyoncé d’avoir inclus une “insulte capacitaire” dans une chanson de son dernier album Renaissancela chanteuse a annoncé qu’elle supprimerait les paroles offensantes.

Les paroles problématiques figuraient sur la 11e piste de l’album, Chaufféqui contenait deux fois le mot “spaz”, un terme offensant pour la paralysie cérébrale (également connue sous le nom de diplégie spastique).

“Le mot, non utilisé intentionnellement de manière nuisible, sera remplacé”, a déclaré un représentant de Beyoncé, 40 ans. Bonjour Amérique En Lundi.

En juin, la chanteuse pop Lizzo a fait face à la même controverse et a changé une parole dans son single Grrrls à la suite d’une réaction violente des militants du handicap en ligne.

Lizzo, 34 ans, avait également utilisé le mot “spaz” dans sa chanson, qui a ensuite été supprimée.

“Permettez-moi de préciser une chose : je ne veux jamais promouvoir un langage désobligeant”, a écrit Lizzo dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux à l’époque.

“En tant que grosse femme noire en Amérique, j’ai eu beaucoup de mots blessants utilisés contre moi, donc je comprends le pouvoir que les mots peuvent avoir (que ce soit intentionnellement ou dans mon cas, involontairement).”

Une éminente militante du handicap, Hannah Diviney, a écrit une chronique d’opinion pour Hireup sur l’utilisation par Beyoncé du mot offensant.

Diviney, qui souffre de paralysie cérébrale, a joué un rôle de premier plan en appelant à la fois Lizzo et Beyoncé sur les réseaux sociaux.

“Je pensais que nous avions changé l’industrie de la musique et entamé une conversation mondiale sur les raisons pour lesquelles le langage capacitiste – intentionnel ou non – n’a pas sa place dans la musique”, a écrit Diviney à propos du changement lyrique de Lizzo. “Mais je suppose que j’avais tort, parce que maintenant Beyoncé est partie et a fait exactement la même chose.”

Diviney a également tweeté à propos des paroles offensantes de Beyoncé, écrivant que le mot ressemble à une “gifle pour moi, la communauté des personnes handicapées et les progrès que nous avons essayé de faire avec Lizzo”.

Alors @Beyonce a utilisé le mot “spaz” dans sa nouvelle chanson Heated. C’est comme une gifle pour moi, la communauté des personnes handicapées et les progrès que nous avons essayé de faire avec Lizzo. Je suppose que je vais continuer à dire à toute l’industrie de “faire mieux” jusqu’à ce que les insultes capacitistes disparaissent de la musique 💔 – Hannah Diviney (@hannah_diviney) 30 juillet 2022

De nombreux autres militants handicapés se sont également rendus sur Twitter pour partager l’appel de Diviney à un changement de paroles.

Tellement tellement déçue que Beyoncé ait utilisé une insulte capacitiste dans Heated C’est le même que celui utilisé par Lizzo (et corrigé très gracieusement)… c’était suffisamment médiatisé pour que la même erreur ne se reproduise plus Si malade des artistes non handicapés qui ne reconnaissent pas le mal dans leurs mots — Ju (@juliaisobela) 1 août 2022

Beyoncé et Lizzo ont fait leur propre choix pour écouter les personnes handicapées et supprimer le mot capacitiste de la chanson. Ce n’est pas “une attaque contre les Noirs” parce que les Noirs handicapés ont également exprimé leur malaise. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent exagérer quelque chose d’aussi simple. — jordan • ils/eux (@jd_occasionally) 2 août 2022

D’autres en ligne, cependant, n’ont pas tardé à défendre Beyoncé, affirmant que “spaz” signifiait quelque chose de différent dans la communauté noire. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont affirmé que le mot équivalait à «devenir fou» en anglais afro-américain ou en anglais vernaculaire afro-américain (AAVE).

Chers journalistes et médias : arrêtez de chercher des citations de défenseurs des personnes handicapées blanches à propos de Beyonce et de cette controverse sur les insultes capacitistes. De nombreuses femmes noires handicapées comprennent l’intersectionnalité qu’elles ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas voir leurs préjugés inconscients, leur racisme ou leur privilège blanc. – Ola Ojewumi (@Olas_Truth) 1 août 2022

UN FIL : Intéressant de voir comment “Spazz” est une insulte capacitiste pour la communauté des handicapés (ce que je ne conteste pas) mais pourtant ce même mot qui est dans la communauté NOIRE depuis des années – (dont Lizzo et Beyoncé font tous deux partie) se trouve maintenant être offensant & les paroles ont changé ? pic.twitter.com/51o9tmbizx – doubles et pholouri (@_KhadijahBrit) 1 août 2022

L’album de Beyoncé Renaissance est sorti le 29 juillet. Spotify a annoncé vendredi que l’album était devenu l’album le plus diffusé en 2022 en une seule journée par une artiste féminine.

Salut à la reine 👑🐝 Le vendredi 29 juillet, Beyoncé #RENAISSANCE est devenu l’album le plus diffusé sur Spotify en une seule journée par une artiste féminine en 2022 jusqu’à présent pic.twitter.com/0giJP6ApH3 – Spotify (@Spotify) 30 juillet 2022