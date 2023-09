Beyoncé utilise ce spray fixateur lors de la tournée Renaissance – Hollywood Life

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour Parkwood/Shutterstock

À travers un concert de deux heures et demie – rempli de sueur, de pluie et de changements de tenues – Beyoncé est toujours sur son maquillage A-game sans même une tache en vue. Eh bien, nous avons découvert la sorcellerie qui se cache derrière la façon dont son maquillage reste intact tout au long de son concert, et tout cela est dû au Spray fixateur imperméable Til Dawn, taille unique. Sa maquilleuse a révélé que c’était leur arme secrète. Le produit est non collant, longue tenue et approuvé par Beyoncé – quoi de mieux que cela ?

Achetez le spray fixateur imperméable taille unique On Til Dawn pour 27,50 $ sur Amazon aujourd’hui !

Le 6 août, Queen Bey n’a rien laissé l’arrêter lors de son concert à Washington DC : elle s’est produite sous une pluie torrentielle. Bien que les fans aient été impressionnés par ses compétences, les gens étaient encore plus fascinés par son maquillage impeccable qui ne semblait pas bouger, semblant presque intact. « QUEEN BEY elle-même a survécu sous la PLUIE grâce à notre spray fixateur imperméable On ‘Til Dawn lors de son défilé à Washington DC ! », a écrit la marque via Instagram. Après cet article, le spray fixateur s’est vendu instantanément – mais heureusement pour vous, il est de retour et en vente à 11 % de réduction.

La maquilleuse de Beyoncé Rokaël, qui fait partie de l’équipe glamour de la superstar depuis des années, a utilisé exactement ce spray fixateur sur la reine elle-même et clairement, ça marche ! La marque prétend que cela peut durer jusqu’à 16 heures et en regardant Beyoncé sur scène, cela semble vrai. Mieux encore, le spray sent délicieusement bon – avec une combinaison de thé vert, de concombre, de citron et d’agrumes.

Aucune retouche n’est nécessaire et le spray contient même des bienfaits pour la peau. Il existe des ingrédients qui résolvent la texture qui absorbent l’huile de votre visage et resserrent vos pores, ce qui donne un visage filtré impeccable.