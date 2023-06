Beyonce tient la main de Jay-Z lors du défilé Louis Vuitton de Pharrell – Hollywood Life

Beyoncé41, et Jay Z53 ans, a fait tourner les têtes cette semaine Pharrelldu défilé Louis Vuitton. Les tourtereaux mariés étaient habillés pour impressionner alors qu’ils assistaient à l’événement et se tenaient la main. Elle portait un haut à manches longues en or soyeux qui descendait jusqu’à ses chevilles et un pantalon assorti, tandis qu’il portait un gilet noir sur une chemise boutonnée blanche à manches longues, un pantalon noir et un blazer noir sur ses épaules.

La crooner « Halo » avait également les cheveux longs et a ajouté de grosses lunettes de soleil à son look alors qu’elle tenait un sac à main Louis Vuitton dans une main. Jay-Z a ajouté des chaussures noires brillantes à son look et portait également des lunettes de soleil. Ils ont tous deux été photographiés en marchant par de nombreux spectateurs et autres participants à l’extérieur.

En plus de Beyonce et Jay-Z, d’autres stars ont assisté au show. Ils ont inclus Rihanna et son copain A $ AP Rocky, Zendaya, Jared Leto, James Lebron, Kelly Rowland, Russel Westbrook, et plus. Ils portaient également tous des tenues épiques et se sont arrêtés pour diverses photos.

Avant que Beyonce ne se présente au défilé Louis Vuitton, elle s’est produite dans divers spectacles à guichets fermés sur son succès Visite Renaissance. Elle est prête à présenter son spectacle dans des endroits comme Hambourg, en Allemagne, à Francfort, en Allemagne, à Varsovie, en Pologne et à Tallinn, en Estonie, au cours des prochaines semaines et se rendra également en Amérique du Nord plus tard en juillet. Chaque partie de son spectacle, y compris ses costumes à la mode et sexy, a reçu des critiques élogieuses, et de nombreuses autres stars, y compris Selena Gomezont déjà été aperçus assistant à ses concerts.

Lors de son récent spectacle à Amsterdam, Beyonce a séduit avec un nouveau costume. C’était un body Gucci noir personnalisé qui était en maille et ébloui. Elle l’a associé à un chapeau assorti et à des lunettes de soleil éblouissantes et avait les cheveux détachés alors qu’elle chantait certains de ses plus grands succès dans un microphone argenté. La talentueuse artiste a également accordé une grande attention aux détails car même ses ongles étaient peints en argent pour correspondre. Parmi les autres costumes de sa tournée, citons un body noir et jaune, un body multicolore et une robe peinte en 3D.

