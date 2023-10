CÉ NOIR arrive

Reine Bey descend rarement de sa tour céleste pour s’adresser directement à nous mais en fait s’est produit lorsqu’elle a publié une vidéo de déballage de type influenceur pour son nouveau parfum à la mode.CÉ NOIR’ qui sera expédié en novembre.

Dans la vidéo désormais virale, Bey nous donne un échantillon de sa personnalité adorable dans une aire de restauration dans un centre commercial tout en présentant son flacon de parfum au design élégant qui vous coûtera 160 $.

«Je suis super excité. C’est mon déballage ‘CÉ NOIR’ et il est enfin là après des années de travail”, s’est-elle exclamée dans la vidéo en noir et blanc. “Je voulais que quelque chose soit monolithique et je voulais quelque chose qui ait un peu d’intimité pour que vous puissiez voir ici l’intérieur de l’âme du parfum.”

Devenant une influenceuse à part entière, elle vaporise son « premier spray » avec des adlibs hilarants « ooh » avant de rire de son adorable jeu de mots « « CÉ NOIR », n’en dis pas plus » pour conclure la vidéo.

D’après elle site weble parfum est « créé en France, enveloppé dans l’art, et fabriqué et conçu par Beyoncé » avec des notes de clémentine, de miel doré, d’absolu de rose, de jasmin sambac, de myrrhe de Namibie et d’ambre doré.

Maintenant, Beyoncé… qu’est-ce que ça sent ? pic.twitter.com/M2E6lXhX2K – Will Smith m’a giflé (@AshleyShyMiller) 24 octobre 2023

Naturellement, les médias sociaux ont explosé avec les réactions à la vidéo de déballage surréaliste de Bey, qui a grimpé jusqu’à 2 millions de likes sur Instagram.

Beyoncé nous parle directement et fait un unboxing ? oh, elle doit vraiment vouloir que nous achetions celui-ci. Elle est SERIEUSE. https://t.co/3krtFtjbpT – Sisa (@TheTitanBaddie) 25 octobre 2023

Ce développement agréablement surprenant survient quelques semaines seulement après qu’elle a annoncé son prochain Renaissance film de tournée qui envahit les salles le 1er décembre.

Selon un communiqué de presse, RENAISSANCE : UN FILM DE BEYONCÉ accentue le voyage de RENAISSANCE WORLD TOUR depuis sa création, jusqu’à l’ouverture à Stockholm, en Suède, jusqu’à la finale à Kansas City, Missouri.

«Il s’agit de l’intention de Beyoncé, de son travail acharné, de son implication dans tous les aspects de la production, de son esprit créatif et de son objectif de créer son héritage et de maîtriser son métier.

Reçu avec un accueil extraordinaire, le RENAISSANCE WORLD TOUR de Beyoncé a créé un sanctuaire de liberté et de joie partagée pour plus de 2,7 millions de fans.

Découvrez la bande-annonce de l’arrachage de perruques ci-dessous :

Allez-vous adopter le nouveau parfum de Beyoncé ? Dites-nous ci-dessous et observez l’hystérie des médias sociaux à propos de sa vidéo de déballage surréaliste.