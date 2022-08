Beyoncé supprimera Slur du nouvel album. Voici pourquoi

Beyoncé est la dernière artiste à réexaminer les paroles d’un nouvel album et à apporter des changements au nom de l’inclusivité. L’artiste multiplatine a sorti son dernier album, Renaissance, vendredi, et a confirmé lundi qu’elle réviserait une parole qui comprenait un terme que beaucoup considèrent comme une insulte capacitiste.

En juin, Lizzo a corrigé le même mot sur son nouvel album, Special, et a présenté des excuses.

Voici ce qui se passe avec Beyoncé.

Qu’est-ce que Beyoncé a dit et pourquoi est-ce offensant ?

Selon Selon le New York Times, le mot en question apparaît deux fois dans un morceau de Renaissance intitulé Heated. Dans la chanson, le chanteur utilise les mots “spaz” et “spazzin”. Le dictionnaire Cambridge explique que le terme est utilisé comme un moyen d’appeler quelqu’un de stupide. Le problème est l’origine du mot, qui peut être lié à “spastique”, qui, selon le dictionnaire, est une manière offensante de désigner une personne atteinte de paralysie cérébrale, une condition qui affecte le contrôle musculaire.

Dans un article d’opinion dans The Guardian lundi, la défenseure de la diversité Hannah Diviney, la personne qui a d’abord appelé Lizzo en ligne pour son utilisation du mot, a écrit sur sa déception d’avoir amené la conversation autour du mot dans les pages de publications comme The New York Times et The Washington Post, pour que le terme réapparaisse quelques semaines plus tard.

“Les équipes de personnes impliquées dans la réalisation de cet album ont en quelque sorte manqué tout le bruit que la communauté des personnes handicapées a fait il y a seulement six semaines lorsque Lizzo a fait la même chose”, a écrit Diviney.

Que s’est-il passé avec Lizzo ?

En juin, Diviney a tweeté à Lizzo après que la chanteuse ait utilisé le mot dans sa chanson GRRRLS. Elle a écrit: “Mon handicap, la paralysie cérébrale, est littéralement classé comme diplégie spastique (où la spasticité fait référence à une oppression douloureuse sans fin dans mes jambes). Votre nouvelle chanson me rend assez en colère + triste. ‘Spaz’ ne signifie pas paniqué ou fou. C’est un Nous sommes en 2022. Faites mieux.

Hé @lizzo mon handicap, la paralysie cérébrale, est littéralement classé comme diplégie spastique (où la spasticité fait référence à une oppression douloureuse sans fin dans mes jambes) votre nouvelle chanson me rend assez en colère + triste. « Spaz » ne signifie pas paniqué ou fou. C’est une insulte capacitiste. Nous sommes en 2022. Faites mieux. – Hannah Diviney (@hannah_diviney) 12 juin 2022

Deux jours plus tard, Lizzo a tweeté une déclaration disant que les paroles seraient modifiées et qu’elle comprenait le pouvoir des mots. “Je ne veux jamais promouvoir un langage désobligeant”, a-t-elle déclaré, notant également : “En tant qu’artiste influente, je me consacre à faire partie du changement que j’attendais de voir dans le monde.”

Quelle est la réponse de Beyoncé ?

Insider a rapporté lundi qu’un représentant de Beyoncé avait déclaré par e-mail : “Le mot, qui n’est pas utilisé intentionnellement de manière nuisible, sera remplacé.”

Un représentant de Beyoncé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Qu’est-ce exactement qu’un langage capacitiste ?

Langue capacitiste fait référence au langage qui a été utilisé pour décrire les personnes handicapées de manière discriminatoire. Le langage capacitiste peut être utilisé expressément pour être blessant. Parfois, il peut aussi s’agir d’un langage si couramment utilisé que la personne qui l’utilise peut même ne pas se rendre compte de ce qui se dit. L’Université de la vallée du Fraser donne des exemples comme boiteux et fou, ainsi que des alternatives pour exprimer certaines idées à la place, comme dire que quelque chose est ridicule ou absurde au lieu de fou.