Beyonce supprimera les paroles “capables” et offensantes de la chanson de l’album “Renaissance” à la suite d’un contrecoup en ligne

Beyoncé a confirmé qu’elle supprimerait une parole “capable” utilisée dans une chanson de son nouvel album “Renaissance” suite aux réactions en ligne de la communauté des droits des personnes handicapées.

L’artiste de 40 ans changera le mot “spaz” du 11e hymne du catalogue, “Heated”, en un autre terme encore indéterminé.

“Le mot, qui n’est pas utilisé intentionnellement de manière nuisible, sera remplacé”, a déclaré un représentant de Beyoncé à Fox News Digital.

Dans la chanson, qui est co-écrite par le rappeur Drake, Beyoncé chante la phrase : “Spazzin’ on that ass, spazz on that ass.”

Le mot a souvent été utilisé pour désigner négativement les personnes handicapées.

L’album de 16 titres, qui a officiellement fait ses débuts vendredi, est sa première sortie solo depuis “Lemonade” en 2016 et marque son septième album studio.

“Alors @Beyonce a utilisé le mot ‘spaz’ dans sa nouvelle chanson Heated”, Hannah Diviney tweeté. “C’est comme une gifle pour moi, la communauté des personnes handicapées et les progrès que nous avons essayé de faire avec Lizzo. Je suppose que je vais continuer à dire à toute l’industrie de” faire mieux “jusqu’à ce que les insultes capacitistes disparaissent de la musique.”

“Oui, et moi, une personne autiste noire était aussi appelée” spaz “en grandissant pour me décrire comme irritant et ennuyeux”, a écrit un autre utilisateur en ligne contre les personnes défendant le mot. “Le mot est une insulte. Laissez-le aller et laissez un peu de compassion pour les personnes qui ont été blessées par ce mot à la place.”

“Le langage est une chose tellement complexe et les mots peuvent valablement signifier différentes choses pour différentes personnes, mais je ne vois pas pourquoi un artiste utiliserait un mot dans sa chanson qui cause tant de bouleversement à des millions de personnes dans le monde”, a déclaré Callum Stephen. a écrit.

“Après le tollé de Lizzo utilisant le mot “[email protected]”, je n’arrive pas à croire que personne dans l’équipe de Beyoncé ne se soit rendu compte à quel point le mot est blessant pour de nombreuses personnes au sein de la communauté des personnes handicapées. Sûrement l’un des 11 scénaristes et 10 producteurs de ‘Heated’ devait savoir ?”

Le mois dernier, Lizzo a écouté la communauté lorsqu’elle a réalisé qu’une parole de sa chanson “GRRRLS” était “nocive” et a pris la décision de changer le mot car elle n’a jamais voulu “promouvoir un langage désobligeant”.

“C’est le résultat de mon écoute et de mon action”, a-t-elle partagé sur Twitter. “En tant qu’artiste influent, je me consacre à faire partie du changement que j’attendais de voir dans le monde.”

Larry Fink de Fox News a contribué à ce rapport.