Beyoncé supprime l’interpolation “Milkshake” de Kelis de “Energy”

de Beyoncé Nouvel album Renaissance n’inclut plus une interpolation de Kelis’ piste “Milkshake” après qu’elle se soit plainte que Bey n’appelle pas pour discuter de l’inclusion à l’avance.

A sa sortie, le nouvel album de Beyoncé Renaissance comprenait une interpolation du morceau bien-aimé de Kelis “Milkshake”. En réponse à “Energy” utilisant sa chanson, Kelis est allée en ligne pour informer les fans qu’elle n’avait pas été informée par Bey ou son équipe que sa musique allait être utilisée sur le nouvel album, provoquant une certaine controverse.

Maintenant, selon les rapports de Pierre roulantel’interpolation “Milkshake” a été discrètement retirée de “Energy” – le tout sans le Renaissance artiste commentant la réponse mécontente de Kelis.

La version originale de “Energy” mettait en vedette Beyoncé chantant une variation du “La-la, la-la, la” que Kelis avait chanté sur “Milkshake”. Maintenant, cet extrait est absent de la chanson. Alors que de nombreux fans ont reconnu la référence, Kelis n’a pas été créditée en tant qu’écrivain sur “Energy” car elle n’est pas officiellement écrivain ou productrice de “Milkshake”.

Collaborateurs fréquents de Kelis, The Neptunes (Pharrell Williams et Chad Hugo) sont officiellement les compositeurs et paroliers de “Milkshake”, tous deux répertoriés comme co-auteurs de l’original “Energy”. Alors que certains fans ont ressenti la douleur de Kelis de ne pas être crédité pour son travail, d’autres ont souligné que Beyoncé n’était probablement pas là où elle devrait diriger son énergie étant donné qu’elle n’est pas responsable des crédits d’écriture de la piste originale.

Quoi qu’il en soit, l’interpolation “Milkshake” a été supprimée et Beyoncé garde le silence pour le moment.

