Beyoncé soutient Kamala Harris avec un discours fédérateur au rassemblement de Houston

Beyoncé a fait une apparition remarquée vendredi au rassemblement de Kamala Harris pour les droits reproductifs au Shell Energy Stadium de Houston, montant sur scène pour défendre Harris aux côtés de son compatriote Kelly Rowland, membre de Destiny’s Child.

La chanteuse a commencé par s’adresser à la foule et à ses racines texanes. « Ville H ! Nous sommes très heureuses d’être ici sur cette scène en tant que fières femmes texanes du pays, soutenant et célébrant la seule et unique vice-présidente Kamala Harris », a-t-elle déclaré. « Une femme qui milite pour ce dont ce pays a vraiment besoin en ce moment : l’unité. Il est impossible de ne pas ressentir l’énergie qui règne dans cette pièce. La positivité, la communauté, l’humanité.

Beyoncé a poursuivi en expliquant qu’elle était là en tant que mère, inquiète de la future Amérique dans laquelle ses enfants grandiraient. « Nous sommes au bord d’un changement incroyable, au bord de l’Histoire », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas ici en tant que célébrité. Je ne suis pas ici en tant que politicien. Je suis ici en tant que mère. Une mère qui se soucie profondément du monde dans lequel vivent mes enfants et tous nos enfants. Un monde où nous avons la liberté de contrôler notre corps. Un monde où nous ne sommes pas divisés. Notre passé, notre présent, notre avenir fusionnent pour nous rencontrer ici. Imaginez nos filles grandir en voyant ce qui est possible sans plafond ni limite. Imaginez nos grands-mères, imaginez ce qu’elles ressentent en ce moment. Ceux qui ont vécu pour voir ce jour historique.

Après avoir interpellé divers quartiers de Houston, elle a conclu sur une note optimiste : « Nous devons voter et nous avons besoin de vous », a-t-elle déclaré. « Il est temps de chanter une nouvelle chanson. Une chanson qui a commencé il y a 248 ans. Les vieilles notes de chute, de discorde, de désespoir ne résonnent plus. Nos générations de proches avant nous murmurent une prophétie, une quête, un appel, un hymne. Notre moment en ce moment. Il est temps pour l’Amérique de chanter une nouvelle chanson. Nos voix chantent un chœur d’unité. Ils chantent une chanson de dignité et d’opportunité. Êtes-vous tous prêts à ajouter votre voix à la nouvelle chanson américaine ? Parce que je le suis. Alors faisons ça ! Mesdames et messieurs, s’il vous plaît, accueillez au Texas au prochain président des États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris.

La mère de Beyoncé, Tina Knowles, a présenté les deux, Rowland exprimant en premier son soutien à Harris. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière, les gars », a déclaré Rowland à la foule. « Trop de gens sont morts pour que nous puissions jouir de notre liberté. Je sais dans mon âme que tous ces moments passés nous ont conduits à une époque comme celle-ci. Nous devons nous présenter et faire notre part.

Depuis que Harris a été choisi comme candidat démocrate à l’élection, la chanson « Freedom » de Beyoncé de 2016 est l’hymne de campagne de Harris et est apparue dans les publicités de campagne, un soutien suggestif au nom de Beyoncé. Ce soir à Houston, Beyoncé a officiellement promis son soutien à Harris en participant au rassemblement dans sa ville natale.

Peu de temps après que Harris ait adopté « Freedom » comme chanson de campagne, la campagne de Donald Trump a également utilisé la chanson dans une publicité publiée sur le compte X de son porte-parole Steven Cheung. Beyoncé a envoyé un message de cessation à la campagne Trump peu de temps après, et la vidéo a ensuite été supprimée du profil de Cheung.

Ailleurs lors du rassemblement, Willie Nelson a interprété son single de 1978 « Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys », une reprise de l’original d’Ed Bruce. En présentant la chanson, qui a passé quatre semaines au n°1 des charts country, il a demandé à la foule : « Sommes-nous prêts à dire Madame la Présidente ? Il a également interprété son classique de 1980 «On the Road Again», remerciant la foule et levant sa guitare en l’air.

Des discours supplémentaires ont été prononcés par Colin Allred, candidat au Sénat du Texas, Jessica Alba et le Dr Todd Ivy, obstétricien-gynécologue local, qui ont souligné l’importance des droits en matière de santé reproductive. Plusieurs femmes et couples touchés par l’annulation de l’affaire Roe contre Wade ont prononcé des discours tout au long du rassemblement.

À moins de deux semaines des élections, de récents sondages suggèrent que la course à la présidentielle est essentiellement dans une impasse, avec des marges relativement faibles pour Harris et Trump. Harris fait campagne dans les sept États clés qui pourraient décider des élections, et plus tôt cette semaine, elle a lancé sa série « Quand nous votons, nous gagnons » dans ces États.

Harris a obtenu le soutien de musiciens et de célébrités notables tout au long de la campagne, en particulier dans la dernière ligne droite des élections. Mardi, Eminem s’est présenté à Détroit pour présenter l’ancien président Barack Obama et champion Harris et ses valeurs. Jeudi, Bruce Springsteen s’est produit lors d’un rassemblement Harris à Atlanta et se produira à Philadelphie lundi.

Entre les chansons lors de sa comparution à Atlanta, Springsteen a félicité Harris et sa vision de l’avenir de l’Amérique tout en décriant Donald Trump. « Elle se présente comme 47e présidente des États-Unis. Donald Trump se présente comme un tyran américain », a-t-il déclaré. « Il ne comprend pas ce pays, son histoire ou ce que signifie être profondément américain. Et c’est pourquoi le 5 novembre, je vote pour Kamala Harris et Tim Walz. J’exhorte tous ceux d’entre vous qui croient en la voie américaine à me rejoindre.