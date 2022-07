Beyoncé sort son nouvel album “Renaissance” alors que la chanteuse Kelis l’accuse de “vol” de chanson

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Beyoncé a sorti son septième album très attendu, “Renaissance”.

Le projet a été officiellement publié vendredi, malgré une fuite en ligne quelques jours plus tôt. Il a été enregistré pendant les fermetures de la pandémie de COVID-19 et vient six ans après son précédent album solo, “Lemonade”.

“À tous mes fans : j’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère qu’elle vous inspirera à lâcher prise. Ha ! Et à vous sentir aussi unique, forte et sexy que vous. Je vous aime profondément, B, ” a écrit Beyoncé sur son site internet.

Renaissance a 16 chansons et comprend des fonctionnalités de Drake, Grace Jones, Tems, Raphael Saadiq, Big Freedia et BEAM. C’est le premier d’un “projet en trois actes”, a déclaré Beyoncé.

L’ALBUM “RENAISSANCE” DE BEYONCÉ FUITE DEUX JOURS TÔT : RAPPORT

“Ce projet en trois actes a été enregistré sur trois ans pendant la pandémie. Un temps pour être immobile mais aussi un moment que j’ai trouvé le plus créatif”, a-t-elle écrit sur son site Web, décrivant le nouveau disque.

Elle a ajouté: “Merci à tous les pionniers qui sont à l’origine de la culture, à tous les anges déchus dont les contributions sont restées trop longtemps méconnues.”

“BREAK MY SOUL”, une chanson du nouvel album, est sortie le mois dernier, suscitant des soupçons que l’album complet suivrait bientôt.

BEYONCÉ SORT LE SINGLE “BREAK MY SOUL” AVANT L’ALBUM “RENAISSANCE”

L’album a été divulgué en ligne il y a quelques jours, et certains de ses partisans ont exprimé sur les réseaux sociaux qu’ils avaient entendu dire que le disque était déjà vendu.

Beyoncé, qui voile régulièrement les détails avant les nouveaux débuts musicaux, a abordé la controverse.

“Donc, l’album a fuité, et vous avez tous attendu la bonne heure de sortie pour que vous puissiez tous en profiter ensemble. Je n’ai jamais rien vu de tel. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre amour et votre protection”, a-t-elle déclaré. sur Twitter.

Elle a ajouté: “Je vous remercie d’avoir appelé quiconque essayait de se faufiler tôt dans le club … nous allons prendre notre temps et profiter de la musique.”

“Je continuerai à tout donner et à faire de mon mieux pour vous apporter de la joie”, a également déclaré la star mondialement reconnue.

LE NOUVEL ALBUM RENAISSANCE DE BEYONCÉ SERA SORTI

La sortie de l’album intervient alors que la chanteuse de R&B Kelis a accusé Beyoncé d’avoir utilisé un extrait de musique “volé” de son propre premier album de 1999, “Kaléidoscope”, sans autorisation, a rapporté le Daily Mail.

Elle allègue que Beyoncé utilise une section de sa chanson, “Get Along With You”, sur “Energy, with the rest of the world” de Renaissance.

“Mon esprit est époustouflé aussi parce que le niveau d’irrespect et d’ignorance totale des 3 parties impliquées est stupéfiant”, a déclaré Kelis dans un commentaire à un fan qui a souligné qu’elle figurait sur le nouvel album. “Certaines personnes dans cette entreprise n’ont ni âme ni intégrité et elles ont tout le monde dupé.”

Les fans de Kelis ont déjà appelé Beyoncé en utilisant la musique de “Caught out There” (1999) dans “Ring the Alarm” (2006).

La liste des chansons de la Renaissance comprend :

1. JE SUIS CETTE FILLE

2. COSY

3. SUPERSTAR ALIENNE

4. MANCHETTEZ-LE

5. ÉNERGIE

6. BRISER MON ÂME

7. FILLE D’ÉGLISE

8. LE PLASTIQUE SUR LE CANAPÉ

9. LE RAINURE DE LA VIERGE

10. BOUGER

11. CHAUFFÉ

12. THIQUE

13. TOUT DANS VOTRE ESPRIT

14. L’AMÉRIQUE A UN PROBLÈME

15. PUR/MIEL

16. L’ÉTÉ RENAISSANCE