Beyoncé sort “Renaissance”

Beyoncé domine Internet après la sortie de son nouvel album et sa ruche a des connivences.

Le septième album solo / première sortie de Bey depuis “Lemonade” en 2016 est le premier chapitre d’un projet en trois parties qui passe sans effort du disco à la house au hip-hop, de la pop au dance hall. Elle l’a décrit comme un “endroit où il faut être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive” avec des caractéristiques de Grace Jones, Tems et Drake.

Il échantillonne également Donna Summer, la légende de la vieille école d’Atlanta Kilo Ali et [an apparently very upset] Kelis. Plusieurs morceaux vous donnent envie de Boom Kack dans une salle de bal, tandis que d’autres comme “Church Girl” sonnent mûrs pour le p-poppery.

Comme vous pouvez l’imaginer, les chronologies de Twitter sont en désordre absolu et il y a BEAUCOUP à déballer quand il s’agit de Renaissance. Commençons…

Beyoncé publie une déclaration sur Renaissance Fuite

Avant la chute, Bey a envoyé un message à son BeyHive et a adressé la fuite complète de son album avant sa sortie. Selon Bey, ses fidèles méritent une tape dans le dos pour avoir “appelé quiconque tentait de se faufiler tôt dans le club”. Comme indiqué précédemment, la ruche a haleté collectivement lorsque le projet est arrivé dans les magasins en Europe plus tôt que prévu et a soudainement surgi sur Internet.

“Donc, l’album a fuité, et vous avez tous attendu le bon moment de sortie pour que vous puissiez tous en profiter ensemble. Je n’ai jamais rien vu de tel », a écrit Bey. “Je ne vous remercierai jamais assez pour votre amour et votre protection”, a-t-elle écrit sur Twitter. «Je vous remercie d’avoir appelé quiconque tentait de se faufiler tôt dans le club. Cela signifie le monde pour moi. Merci pour votre soutien indéfectible. Merci d’être patient. Nous allons prendre notre temps et profiter de la musique. Je continuerai à tout donner et à faire de mon mieux pour vous apporter de la joie. Je t’aime profondément.

Beyoncé aborde les coups de poing d’ascenseur de Solange

Sur « Cozy », le deuxième morceau de l’album, Beyoncé évoque sa sœur Solange, farouchement protectrice, et le tristement célèbre incident où elle a mis les mains et les pieds sur Jay Z.

“C’est un dieu (Ah-ooh), c’est un héros (Ah-ooh) Elle a survécu (Ah-ooh) à tout ce qu’elle a traversé (Ah-ooh, ooh) Confiant (Ah-ooh), putain, elle est mortelle (Ah-ooh, ooh) Puis-je vous suggérer de ne pas baiser avec ma soeur (Ooh) Parce qu’elle est à l’aise », rappe Beyonce.

Beyoncé appelle Karens

Beyoncé est comme nous ; elle déteste Karens aussi. Sur le morceau “Energy”, Bey appelle Karens, le péjoratif des femmes blanches geignardes qui appellent les flics et aggravent injustement les situations, en particulier lorsqu’il s’agit de Noirs. Bey compare les trolls à des terroristes.

“Nous étions juste en train de nous détendre, de nous occuper de nos affaires / Faire éclater notre douleur et notre champagne à travers le plafond / Le siroter, le faire sauter / Toute cette bonne énergie vous a tous dans vos sentiments, vos sentiments”, chante Bey. “Je suis fou, je jure / j’ose, ton homme regarde / je viens d’entrer dans le pays avec des derringers / parce que les Karens viennent de se transformer en terroristes.”

La ligne provoque bien sûr l’hystérie sur Twitter.

Bey affirme son opulence, dit qu’elle est “cette fille”

Bey a demandé un retard de croissance sur l’album et nous a rappelé son opulence sans fin. Sur le morceau d’ouverture de l’album, “That Girl”, elle fléchit sa richesse mais dit que cela ne fait pas d’elle ce qu’elle est, elle EST vraiment juste “cette fille”.

“Ce ne sont pas les diamants Ce ne sont pas les perles Je suis cette fille (je suis cette fille) C’est juste que je suis cette fille (je suis cette fille) Ce n’est pas mon homme (Ooh) Ce n’est pas ma position (Ooh) Je suis cette fille (je suis cette fille) C’est juste que je suis cette fille”

Sur “Alien Superstar”, le fanfaron Bey est de retour.

“Je suis trop classe pour ce monde, pour toujours, je suis cette fille Te nourrir de diamants et de perles, ooh, bébé Je suis trop classe pour être touché, je les ai tous payés en poussière Je suis avare avec mon amour, ooh, bébé […] « Cerveau et haute couture Les putains d’étiquettes ne peuvent pas chronométrer, je suis si obscur (Unique) Chef d’oeuvre, génie Goutte-à-goutte intraveineux Patty cake sur ce poignet Panneaux d’affichage Tiffany Blue au-dessus de ce plafond (Unique) Nous n’aimons pas la plaine J’ai toujours rêvé d’avions en papier”

Cela ne fait que des heures ; mais que pensez-vous de Beyoncé Renaissance?