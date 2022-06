NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Beyoncé a sorti par surprise son nouveau single de danse « Break My Soul » trois heures plus tôt lundi soir, laissant le « Beyhive », qui réclamait quelque chose de nouveau, extatique.

La chanson, qui fait partie de son septième album studio « Renaissance » – attendu en juillet – a fait le buzz sur les réseaux sociaux et lui a valu plus que quelques distinctions, notamment de la part de l’ancienne première dame Michelle Obama.

« Queen @Beyonce, vous l’avez encore fait ! « Break My Soul » est la chanson dont nous avons tous besoin en ce moment, et je ne peux pas m’empêcher de danser et de chanter en l’écoutant. J’ai hâte de voir l’album ! » Obama a tweeté.

« La rupture de Beyoncé avec mon âme a vraiment guéri la mienne », a écrit un autre utilisateur, et un troisième a déclaré : « Je suis si heureux de voir Beyoncé reçoit un accueil si chaleureux. »

Dans la chanson, Beyoncé raconte qu’elle a quitté son travail de 9h à 17h où ses patrons la travaillaient « si dur ».

« Maintenant, je viens de tomber amoureux/Et je viens de quitter mon travail/Je vais trouver un nouveau moteur/Merde, ils me travaillent tellement dur/Travailler jusqu’à neuf heures/Puis après cinq heures/Et ils me font travailler les nerfs/C’est pourquoi Je ne peux pas dormir la nuit », chante-t-elle dans le premier couplet sur un rythme de danse rapide.

CNBC a même qualifié la chanson d' »Ode à la grande démission », les gens quittant leur emploi après la pandémie. Les utilisateurs des médias sociaux ont plaisanté dans des messages disant qu’ils quittaient leur emploi à cause de la chanson.

« Tu ne briseras pas mon âme » se répète dans le refrain avant qu’elle ne déclare : « Je prends mon nouveau salut/Et je vais construire ma propre fondation, ouais/J’ai de la motivation » dans le pont.

« Renaissance » est le premier album studio de Beyoncé depuis « Lemonade » en 2016. Elle a cependant collaboré avec son mari Jay-Z, qui a un crédit d’écriture sur « Break My Soul », sur l’album « Everything is Love » en 2018 et a sorti « Homecoming: The Live Album », de sa performance à Coachella en 2018 et un album de bande originale, « The Lion King: The Gift » en 2019. Elle a également exprimé Nala dans le remake en direct du hit animé Disney de 1994.