Beyoncé sort “Cuff It (Wetter Remix)” de Viral TikTok Mashup

Si vous réfléchissez encore aux actifs à liquider avant Billets pour la tournée de la Renaissance mettre en vente, de Beyoncé nouvelle version nous a bénis avec une baisse numérique abordable.

La reine fait vibrer la ruche avec une version adulte et sexy d’un favori de son dernier album. Sur ses talons Prise de contrôle de Ticketmaster annonce, Beyoncé a sorti un remix surprise “Cuff It” vendredi.

Cette mise à jour transforme l’agrafe de la liste de lecture de cuisson en une nouvelle confiture lente et glissante. Beyoncé a remplacé le funk optimiste original par un instrumental du tube “Wetter” de Twista en 2009. Elle a sauté sur le rythme, samplé sur “Anytime, Anyplace” de Janet Jackson et l’a monté comme une planche de surf. “Cuff It (Wetter Remix)” n’est actuellement disponible à la vente que sur le site officiel de Beyoncé.

De TikTok à la cabine d’enregistrement

Pendant des mois, le mashup de DJ Esentrik de « Cuff It » et « Wetter » a fait sensation sur TikTok. Le mix a été diffusé pour la première fois sur Internet en octobre avec un TikTok de la chanson jouée dans un club. La vidéo parle d’elle-même comme un plaisir instantané pour la foule.

“Soooo je l’ai caché pendant un moment et maintenant je peux enfin le dire ! ‘CUFF IT (WETTER REMIX)’ EST OFFICIEL ! Merci de Beyoncé, Parkwood, et surtout les DJ et les fans qui ont soutenu cela depuis le début ! Amour à tous!” a déclaré DJ Esentrik, annonçant la grande nouvelle sur Twitter.

Renaissance, qui est l’un des albums grand public récents les plus collaboratifs, a conservé la même énergie avec cette sortie surprise. Esentrik a noté l’importance de cette création, en particulier à l’ère de l’interprétation artistique en concurrence avec batailles sur les crédits et la propriété intellectuelle.

« Vous comprenez tous à quel point c’est fou ? Elle est retournée en studio pour recouper les voix et plus encore ! C’est un énorme W pour nous DJs/producteurs. C’est une fête pour nous tous ! Continuez à créer, vous ne savez jamais qui écoute », a ajouté DJ Esentrik.

“Bébé, fais qu’il pleuve / Ne lâche pas jusqu’à ce qu’il pleuve à nouveau / Je prie pour que cela ne finisse jamais”, a-t-elle chanté lors de l’ouverture du Wetter Remix.

Beyoncé a non seulement montré un peu d’amour à l’idée, mais est retournée dans la cabine avec de nouvelles voix et couplets. Des coups de tonnerre et un guiltar soul élèvent la mise à jour séduisante pleine de métaphores sur le mouvement dans l’océan. Une vraie femme de la Renaissance, toujours en évolution et réinterprétation !

“Je peux voir l’amour dans tes yeux / Garçon, je sais que tu veux le presser, ne mens pas / Appuyez deux fois quand je passe, f * ck une réponse”, a chanté Bey, nous rappelant que son architecture est impeccable quand il s’agit à un pont.

Beyoncé n’a pas commenté la nouvelle chanson, mais le légendaire rappeur de Chicago a partagé le remix sur Twitter. Avons-nous besoin d’un couplet de Twista lui-même ?

Quelles autres surprises pouvons-nous attendre de Beyoncé pendant le week-end des Grammys ?

Le “Cuff It (Wetter Remix)” ne fait que susciter des attentes pour ce que Beyoncé a en réserve cette année Grammys fin de semaine. Le lauréat à 28 reprises est déjà l’un des artistes les plus attendus. Suite à son épopée concert privé à Dubaïtout le monde attend de voir si elle honorera la scène avec une autre performance époustouflante.

En tête du peloton avec neuf nominations aux Grammy Awards (à égalité avec son mari Jay Z pour un total record de 88), il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre possède la nuit.

Sentez-vous le nouveau “Cuff It (Wetter Remix)?”