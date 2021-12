Beyoncé se rapproche de sa première nomination aux Oscars alors que les présélections sont révélées

Beyoncé et Lin-Manuel Miranda s’affronteront-ils aux Oscars ? Cette confrontation est devenue une possibilité mardi lorsque le Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé les présélections pour la meilleure chanson et neuf autres catégories.

Beyoncé et l’auteur-compositeur Dixson ont fait la coupe pour « Be Alive », de « King Richard », un biopic sur le père de Venus et Serena Williams. Si la chanson passe le tour suivant, ce serait la première nomination de Beyoncé aux Oscars. Miranda a été inclus pour « Dos Oruguitas », qu’il a écrit pour « Encanto », le conte animé sur une famille surdouée en Colombie. Les autres prétendants à la catégorie incluent Billie Eilish et Finneas (pour la chanson de Bond « No Time to Die ») et Van Morrison (pour « Down to Joy », de « Belfast »), qui a récemment fait l’actualité pour chansons protestant contre les mesures de verrouillage de Covid-19. (Eilish a également fait l’objet d’un documentaire qui a fait la liste restreinte.)

Pour le meilleur score, Jonny Greenwood et Hans Zimmer pourraient être en compétition les uns contre les autres et eux-mêmes. Les deux sont inclus deux fois : Greenwood pour « The Power of the Dog » et « Spencer » ; Zimmer pour « Dune » et « Pas le temps de mourir ».

Autre mention notable : « Fuir », le documentaire d’animation sur un réfugié afghan à Copenhague, figure sur la liste des documentaires et des longs métrages internationaux. Les finalistes du documentaire comprenaient plusieurs films qui figuraient dans les meilleures listes des critiques de fin d’année, notamment « Summer of Soul » et « The Velvet Underground ». Il en va de même pour la catégorie des longs métrages internationaux, avec « Drive My Car » (soumission du Japon) et « The Hand of God » (d’Italie) faisant la coupe.