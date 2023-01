Beyoncé se produit en direct pour la première fois en 5 ans à Dubaï

Ceci n’est pas un exercice ! Beyoncé est revenu sur scène pour la première fois en cinq ans avec un spectacle plus grand que nature samedi à Dubaï.

La performance aurait inclus un chèque de paie de 24 millions de dollars et célébré l’inauguration de l’Atlantis The Royal Hotel.

Selon Le journaliste hollywoodienla soirée étoilée était une affaire de famille, avec Blue Ivy rejoignant Beyoncé sur scène pour un duo et de nombreux membres du clan Knowles-Carter dans le public.

Chloe x Halle, Letitia Wright, Winston Duke, Kendall Jenner, Terrence J, Chanel Ayan et Nia Long figuraient sur la liste des invités exclusifs pour la performance privée.

Personne ne fait un retour comme la reine. Le spectacle de 75 minutes a bien commencé par un feu d’artifice épique. Beyoncé est apparue comme une déesse sur le plateau à thème égyptien dans une robe jaune corsetée à plumes de l’Atelier Zuhra pour chanter sa reprise de “At Last” d’Etta James de Cadillac Records.

Découvrez les étincelles spectaculaires qui volaient alors qu’elle montait sur scène.

“Bienvenue à tous. Je me sens tellement honorée d’être ici », a-t-elle gracieusement dit à la foule. Le premier ensemble comprenait des classiques comme “XO”, “Flaws and All” et “Halo”. Un groupe complet, l’orchestre entièrement féminin de 48 musiciens Firdaus, et des danseurs de renfort, tous vêtus de costumes rouge vif. Groupe de danse de précision libanais entièrement féminin The Mayyas, connu pour gagner L’Amérique a du talent, également joué, entourant Beyoncé de formations complexes et inoubliables. Gagnant emblématique d’un Emmy Fatima Robinson a chorégraphié le spectacle en direct.

Le concert sur invitation uniquement a confisqué les téléphones des participants pour la politique stricte contre la prise de photos et de vidéos. Cela n’a pas empêché la Ruche de se faufiler en quelque sorte des images époustouflantes.

La performance de retour de Beyoncé était une affaire de famille

La collaboratrice la plus épique de la soirée était aussi la plus jeune, sa fille Blue faisant ses débuts en public. La fillette de 11 ans a rejoint sa mère pour un duo de leur chanson à succès primée aux Grammy Awards 2019, “Brown Skin Girl”.

«Où sont toutes mes filles à la peau brune? Abandonnez-le pour mon bébé, ma fille à la peau brune, Miss Blue Ivy Carter ! Amour à toutes les filles à la peau brune. Si vous aimez les femmes à la peau brune, aidez-moi à chanter », a déclaré Beyoncé.

Blue a pris la scène dans une combinaison à jupe rouge scintillante et des baskets. Beyoncé a passé un bras rassurant autour d’elle avant que l’adorable duo mère-fille ne réalise une chorégraphie ensemble. La petite fille est une star en devenir.

“Mes beaux enfants sont ici pour voir leur maman jouer”, a annoncé le joueur de 41 ans. Les jumeaux de 5 ans Rumi et Sir étaient dans le public avec Jay-Z, Tina Knowles-Lawsonet Mathew Knowles.

La reine n’a laissé aucune miette, revenant sur scène pour les secondes et les tiers

Est-ce vraiment un concert de Beyoncé sans changement de garde-robe ? Elle est revenue dans une glorieuse combinaison à jupe rouge et or du créateur libanais Nicolas Jebran.

Le deuxième ensemble comprenait un mélange de classiques comme “I Care” et le duo de Shakira “Beautiful Liar” avec Le noir est roi ballades “Otherside”, “Bigger” et “Spirit”.

Pour la finale époustouflante, Beyoncé a porté une mini-robe rose transparente recouverte de cristaux avec des gants et des collants assortis du designer ukrainien Frolov. Nous n’avons toujours pas eu un aperçu de Renaissance visuels ou performances de tournée. Cependant, elle a servi plusieurs tubes à haute énergie avec une touche d’inspiration moyen-orientale, “Crazy In Love” et “Naughty Girl” accompagnée de The Mayyas. Non seulement le micro était allumé, mais la reine nous a même bénis avec les gammes vocales arabes pour la nouvelle intro de “Countdown”.

Véritable icône de la mode, Beyoncé a fait sensation avec une interprétation épique de “Drunk In Love”. Elle a (presque) marché sur l’eau avant de monter au ciel sous une pluie de jets d’eau et de feux d’artifice.

Si c’est à ça qu’une émission de 75 minutes ressemble, le Renaissance les performances valent bien l’attente.

Longue vie à la reine!