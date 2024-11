Beyoncé se dévoile dans une transformation sensuelle qui laisse les fans soupçonner la même chose

Les fans sauront qu’en matière d’Halloween, Beyoncé ne plaisante pas. Cette année n’a pas été différente, puisque la chanteuse a rendu un hommage osé aux icônes du rock Betty Davis et Prince avec ses costumes.

© @beyonce Beyoncé comme Prince et Apollonia

La chanteuse s’est rendue sur Instagram pour partager sa transformation impressionnante, alors qu’elle a changé ses tresses blondes miel habituelles pour des cheveux foncés et bouclés.

© @beyonce Beyoncé se dévoile entièrement en s’habillant en Apollonia Kotero

La chanteuse a tout mis à nu alors qu’elle canalisait le message de Prince. Pluie violettese mettant seins nus dans un hommage sensuel à Apollonia Kotero qui a joué dans le drame musical de 1984. Elle s’est couverte de ses mains, couverte de gants violets chatoyants alors qu’elle grognait devant la caméra, ses cheveux emblématiques dans ce style classique des années 80.

© @beyonce Beyoncé habillée en Prince et Apollonia du film Purple Rain

Elle a opté pour un autre look du mannequin, portant un body en dentelle noire et un blazer noir impeccablement coupé par-dessus, ainsi que des cuissardes violettes.

© @beyonce Beyoncé avait l’air tout droit sortie des années 80

En plus d’Apollonia, elle s’est habillée en défunte rockeuse, enfilant un impressionnant manteau de fourrure violet et une banane parfaitement coiffée sur une photo, associée à des cuissardes de couleur assortie et une guitare. Sous la veste tendance, elle portait une chemise blanche avec un décolleté plongeant.

© @beyonce Beyoncé avait l’air étrange dans le rôle de Prince

Dans un article séparé, Beyoncé s’est habillée en Betty Davis, la deuxième épouse du musicien de jazz Miles Davis, avec un body plongeant à imprimé zèbre qui moulait sa silhouette et laissait peu de place à l’imagination.

© @beyonce Les fans ont supposé qu’elle faisait allusion à l’acte III de sa trilogie

La tenue avait des épaulettes en fourrure noire et elle associait le body à des bottes blanches alors qu’elle chevauchait une moto pour incarner le musicien emblématique.

Vous aimerez peut-être aussi REGARDER: Beyoncé en larmes regardant maman Tina Knowles accepter le prix de la femme de l’année

Naturellement, les fans ont pris le costume d’Halloween de la chanteuse pour présumer qu’elle faisait allusion à ce que pourrait être l’acte III de son incroyable projet de trilogie, qui l’a vue explorer différents genres et influences noires en leur sein.

© @beyonce Beyoncé canalise Betty Davis

« L’ACTE 3 EST-IL ROCK/BLUES ??? » Un fan a commenté, un autre étant d’accord : » L’ACTE 3 EST SOUS NOS NEZ. «

© @beyonce Le chanteur chevauchait une moto

« ACTE III ROCK ? Une troisième personne a demandé, tandis qu’une quatrième intervenait : « L’ACTE 3 est SUR NOUS OMGOSH. »

© @beyonce Beyoncé a reproduit la couverture de l’album emblématique de Betty

Un autre fan a commenté : « Une chose à propos de Beyoncé, elle va nous présenter des artistes que nous ne connaissions pas. »

Beyoncé pose assise en jean, t-shirt Prince et manteau de fourrure

En effet, à travers la trilogie de Beyoncé jusqu’à présent, la chanteuse a exploré des artistes noirs sous-estimés au sein de genres. L’acte I, notamment, était RENAISSANCE – l’exploration par Beyoncé de la musique disco et dance et la célébration des ancêtres noirs du genre. Pendant ce temps, COWBOY CARTER a exploré l’Americana en mettant en lumière les contributions souvent négligées des musiciens noirs à la musique country.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse fait allusion à Prince comme source d’inspiration pour son dernier volet du projet, puisqu’elle a déjà partagé des photos d’elle vêtue d’une chemise avec La pluie violette couverture, tenant un cahier.