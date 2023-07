Beyonce Rocks Denim Crop Top & Jeans à Paris avec JAY-Z – Hollywood Life

Voir la galerie





Beyoncé s’est assurée de profiter de tout ce que l’Europe avait à offrir au cours de sa tournée mondiale de la Renaissance ces derniers mois. Le 29 juin, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une série de photos de son récent voyage à l’étranger. Dans la plupart des clichés, elle a enfilé un haut court en jean, associé à un jean assorti. L’ensemble plongeant était embelli au bas de la chemise, ainsi que dans la région mi-cuisse du jean, qui avait une découpe de jambe.

Bey était absolument rayonnante alors qu’elle posait pour des photos dans le look, qui était associé à des lunettes de soleil et du rouge à lèvres. Elle a pris une série de poses et a même montré son côté maladroit à un moment donné, alors qu’elle faisait semblant de manger un croissant. La dernière photo de la série de photos était d’une ambiance bien différente, car elle ne se maquillait pas et s’habillait en survêtement. Dans la photo, elle s’est rapprochée de son mari, JAY Z, qui portait également des vêtements confortables. Jay a embrassé le front de Bey alors qu’elle souriait pour la caméra.

Les photos semblent avoir été prises à Paris, qui n’était qu’une étape de la tournée européenne de Beyonce. La tournée a débuté le 10 mai et a vu le chanteur se rendre dans divers pays d’Europe en deux mois. Elle a terminé les spectacles européens le 28 juin et retournera maintenant en Amérique du Nord pour la prochaine étape des spectacles du 8 juillet au 27 septembre.

Heureusement, la famille de Beyonce a pu être à ses côtés pendant l’horaire chargé de l’été. JAY-Z a été vu dans de nombreux spectacles, et la fille aînée du couple, Blue Ivy Carter, 11 ans, a même rejoint maman sur scène presque tous les soirs. Blue suit clairement les traces de ses célèbres parents en matière de divertissement, et elle a montré ses mouvements de danse sur scène nuit après nuit. De plus, les jumeaux de Bey et Jay, Roumi et Monsieur Carter6 ans, ont également été dans le public pour regarder.

Pendant leur séjour en Europe, Beyonce et JAY-Z ont également pris le temps de sortir ensemble. Ils ont assisté de Pharrell Défilé Louis Vuitton à Paris au début du mois. Ils ont également été photographiés en train de passer une journée sur un bateau en Italie à un moment donné.

