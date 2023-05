Beyoncé: Revue du Renaissance World Tour – un spectacle vertigineux de trois heures

EMême sans la tournée Eras de Taylor Swift qui fond sur Ticketmaster, il ne suffirait pas à une star aussi compulsivement ambitieuse que Beyoncé de simplement protéger son statut de plus grande émission pop sur Terre. Pas quand sa première tournée en solo depuis 2016 pourrait plutôt faire avancer le divertissement en direct du 21e siècle.

Les 50 meilleurs albums de 2022, n°1 : Beyoncé – Renaissance En savoir plus

Intitulé d’après l’album de fête post-pandémique de la bombe à paillettes disco du Texan du même nom, Renaissance est une expérience de concert monstre à succès sur un plan différent. Cinquante-sept dates de stade dans le monde, à commencer par Stockholm, devraient rapporter jusqu’à 1,9 milliard de livres sterling (2,4 milliards de dollars) d’ici la fin de la tournée à la Nouvelle-Orléans fin septembre. Dégoulinant de décadence disco de science-fiction, de sexe, de positivité corporelle et de fierté noire féminine, le spectaculaire de près de trois heures se déroule devant, derrière et, parfois, à l’intérieur d’un écran vidéo haute définition à l’échelle d’un terrain de football conçu pour attaquer le sens à une échelle vertigineuse.

Le BeyHive, comme les fans de Beyoncé s’habillent collectivement, bourdonnent avant le spectacle alors qu’ils affluent dans la salle du monde entier pour leur première chance de voir leur reine en direct depuis la co-tête d’affiche On the Run II de 2018 avec Mr B, Jay- Z Vêtu de la tête aux pieds dans le merchandising officiel de la tournée, y compris une casquette et un sweat à capuche arborant le mot « THIQUE », Mykwain Gainey a assisté à 20 spectacles de Beyoncé au cours des deux dernières décennies et a dépensé près de 2 000 £ pour venir ici depuis New York. « La voir transcender, et devenir ce qu’elle est devenue, surtout en tant que femme noire, c’est excitant », s’enthousiasme-t-il.

Beyoncé à Stockholm mercredi. Avec la plupart des 36 chansons du spectacle abrégées, le tempo était implacable. Photographie : Kevin Mazur/Getty Images pour Parkwood

Le Brésilien Yhes Bezerra porte un chapeau de cow-boy pailleté comme celui arboré par Beyoncé dans l’affiche de la tournée, sauf que le leur est fait maison ; coller sur les milliers de minuscules panneaux de miroir a pris neuf heures. Ils étaient déterminés à venir à la soirée d’ouverture pour éviter les spoilers des médias sociaux sur ce à quoi s’attendre. « Je veux que tout soit une surprise », sourit Bezerra.

Beyoncé apparaît d’abord dans une cinématique vidéo, disposée luxueusement sur l’écran géant à moitié nue dans des dimensions suffisamment grandes pour être visibles de l’espace. Et pourtant, une fois qu’elle émerge dans la chair – tout en paillettes, épaulettes et ce sourire mégawatt, buvant les cris de la foule – elle commence de manière désarmante avec une flopée de ses chansons soul les plus brutes. Au second, Flaws and All, elle semble déjà lutter contre les larmes, que ce soit de libération ou de gratitude ou les deux. C’est une ouverture qui semble conçue pour éliminer les artifices, ne serait-ce que pour fournir un contraste saisissant au spectacle hautement technologiquement augmenté qui va suivre.

Revenant à la house et à la techno des débuts et à l’utopie extatique du dancefloor, un segment consacré à l’album de la Renaissance s’ensuit avec Beyoncé qui prépare quelque chose qui ressemble au Maschinenmensch à Metropolis. Elle grince avec une douzaine de danseurs de soutien sur le reggaeton nerveux de son énoncé de mission de boss bitch I’m That Girl, puis danse avec de vrais robots (une paire de bras mécaniques) pendant Cosy. Si tout cela n’était pas assez semi-hallucinogène, Alien Superstar interpole l’hymne narcissique I’m Too Sexy du duo dance-pop des années 90 Right Said Fred.

Beyoncé a recâblé le passé de la musique de danse dans un spectacle d’une ambition et d’une endurance étonnantes. Photographie : Kevin Mazur/Getty Images pour Parkwood

Avec la plupart des 36 chansons de la setlist abrégées, le tempo est implacable. Clignez des yeux et vous manquerez les danseurs qui sortent de la scène comme des bouchons de champagne, ou le groupe puissant de Beyoncé qui se fait parfois voir sur une grande contremarche (nuances de Beychella), comme lors de l’entraînement funk de style chic Cuff It. « Vous vous amusez bien, Stockholm ? demande notre hôte en essuyant une imperceptible goutte de sueur sur son front. « Moi aussi. »

Black Parade trouve Beyoncé naviguant sur la scène au sommet de ce qui ressemble à une sorte de rover lunaire. De manière quelque peu comique, il sort du gousset d’une paire de jambes évasées massives. Plus tard, elle chante Plastic Off the Sofa allongée dans un clapet. Come Crazy in Love, le spectacle obtient enfin l’énorme boule disco dont il semble avoir rêvé depuis longtemps, suspendue aux chevrons pendant un peu plus longtemps que le temps qu’il faut à l’équipe pour la monter et la redescendre.

Formation, l’hymne du Black Power qui fait trembler les basses et repousse les limites, est une déclaration politique puissante dans n’importe quel contexte. Interprété dans une sorte de cathédrale virtuelle, le rap sudiste corné et le cocktail gospel Church Girl (exemple de paroles : « drop it like a thottie, drop it like a thottie ») pourraient bien être destinés à provoquer. Mais selon les propres normes de Beyoncé, il est difficile de ne pas lire Renaissance comme une émission beaucoup plus légère sur les messages sociopolitiques manifestes que sur une indulgence pure, sans entraves et légèrement chaotique. Et qui pourrait lui en vouloir ?

Dans une dernière fanfare rétro-futuriste sans subtilité, Bey convoque le moment emblématique du Studio 54 de Bianca Jagger en glissant dans les airs sur un cheval blanc incrusté de paillettes tandis que Summer Renaissance – qui échantillonne I Feel Love de Donna Summer – hurle. Les références à l’histoire du disco peuvent ou non atterrir avec le BeyHive pour la plupart jeune, mais ce n’est pas vraiment le but. En recâblant le passé de la musique de danse dans une surcharge sensorielle d’ambition et d’endurance vraiment étonnantes, Beyoncé écrit sa propre histoire.