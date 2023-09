Beyoncé rencontre un fan qui a raté Renaissance à cause d’un fauteuil roulant

« Eh bien, je suppose que je ne vais pas à Seattle et que je ne vois pas Beyoncé. Je suis arrivé à l’aéroport pour prendre mon vol et ma chaise est apparemment trop haute de quatre pouces pour être chargée dans l’avion. Ils ont donc vérifié tous les vols possibles, toutes les compagnies aériennes », a-t-il expliqué.

Beyoncé déroule le tapis chromé pour Jon Hetherington au concert Renaissance de Dallas : « BeyHive You Made This Happen »

Les compagnies aériennes Ableist ont peut-être retardé le rêve de Jon Hetherington de voir Renaissance, mais Beyoncé et la ruche ont veillé à ce que ce rêve ne soit pas démenti. Une semaine après que l’homme de 34 ans n’a même pas pu monter à bord d’un avion pour la voir, il a vécu une expérience VIP meilleure que tout ce qu’il avait imaginé. Le 21 septembre, il a finalement pu voir la légende se produire en direct à Dallas.

Le nouveau fan célèbre a révélé la bonne nouvelle sur une publication Instagram. En plus de remercier BeyHive qui a « rendu cela possible », il a rendu hommage aux icônes queer et victime de crimes haineux, O’Shae Sibley.

« Pour le passé, pour Marsha, James et Bayard. Pour le moment, pour O’Shae. Pour ceux qui deviennent à une époque qui n’a pas encore existé. On a fait la fête, on a chanté, on a dansé… DUR», s’est-il réjoui. «Beyhive, vous avez rendu cela possible, vous avez poussé et marqué comme Internet n’a jamais vu. Ce soir, pour la première fois, j’avais une place par terre pour un concert. Bienvenue dans la RENAISSANCE.

Mise à jour : il est arrivé au spectacle de Dallas !!!! https://t.co/L8zMu2Ym4H pic.twitter.com/5aOxbKoX9R – iAM_ddcmoore (@dcdmoore) 22 septembre 2023

Cette soirée incroyable ne s’est pas terminée en voyant enfin Beyoncé se produire à Dallas. Hetherington a bénéficié du traitement VIP pour rencontrer la reine elle-même et Tina Knowles dans les coulisses. Bien qu’il ait posté « Il y a certaines choses que je garderai pour moi », il a partagé un selfie super doux avec Mama Tina.

« Il y a beaucoup de choses que je dirai dans les prochains jours sur ce que ce soir signifie pour moi. Il y a certaines choses que je garderai pour moi. Vraiment un honneur de vous rencontrer, @mstinaknowles ! Merci pour tout ce que vous avez fait et donné au monde. Nous sommes très reconnaissants », a-t-il écrit. « À la reine elle-même, @beyonce, je chérirai les mots que vous avez prononcés et les câlins que vous avez faits. Je pensais chaque mot que j’ai dit. Non, pour tous ceux qui liront ceci, je ne partagerai jamais avec vous ce qui m’a été dit, n’essayez même pas. Ce moment est entre nous deux.

Alors que Beyoncé et BeyHive ont béni Hetherington avec une fin heureuse, il a utilisé sa plateforme pour mettre en lumière la question plus large du capacitisme. Malheureusement, le capacitisme est si répandu dans notre société que la plupart des gens ne le voient pas, ni les personnes handicapées, qu’il nuit quotidiennement.

Dans un TikTok à propos de son entretien avec Insider, Hetherington a souligné que le vrai problème est plus grand que lui ou qu’un seul vol. «C’est un problème systémique», a-t-il expliqué.

« Il ne s’agit pas seulement de moi. En fait, il ne s’agit pas du tout de moi. Il s’agit du capacitisme et de l’existence des personnes handicapées dans la société », a-t-il expliqué sur TikTok.

Même lorsque des fauteuils roulants et autres aides à la mobilité sont installés à bord des vols, les compagnies aériennes continuent régulièrement de laisser tomber les personnes handicapées. Plusieurs utilisateurs de fauteuils roulants atterrissent et découvrent que leur bouée de sauvetage pour naviguer dans le monde est endommagée ou complètement brisée. Il y a souvent peu ou pas d’espoir que les compagnies aériennes remplacent ces équipements médicaux personnalisés qui peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars.

Salut @SASc’est la 2ème fois que tu casses mon fauteuil roulant en arrivant à @CPHAAirports. Toutes les personnes à qui j’ai parlé depuis l’enregistrement jusqu’à l’atterrissage ont promis que ce serait à la porte. Au lieu de cela, je l’ai trouvé en morceaux et incomplet lors de la récupération des bagages. C’est ma liberté que vous avez traitée avec insensibilité. pic.twitter.com/Z1SDgNAWWf -Iro (@ItReachesOut) 2 septembre 2023

Ce qui donne @uni ? Ma chaise est maintenant en morceaux quand j’ai atterri ce soir. Combien de temps ma vie devra-t-elle être suspendue ??? #VolerAvecDisability pic.twitter.com/QmLLMvoPdu – Thérèse N (@teresa_nguyen_) 21 septembre 2023

« J’ai toujours dit que, à moins que vous soyez vous-même handicapé ou que vous connaissiez directement quelqu’un dont vous êtes très proche, c’est toujours hors de vue, hors de l’esprit. Nous pourrions aussi bien rester invisibles jusqu’à ce que la société veuille que nous soyons une source d’inspiration, jusqu’à ce qu’il y ait une histoire de bien-être que les personnes valides peuvent lire et se sentir mieux. Nous ne pensons jamais aux défis quotidiens. Je n’ai pas ce luxe. Je ne l’ai jamais fait », a déclaré Jon à Insider.

Espérons que son histoire inspirera des changements significatifs pour inclure et accueillir les personnes handicapées. Comme un autre la vague de COVID déferle et augmente le risque de handicap pour des millions de personnesc’est plus urgent que jamais pour nous tous.