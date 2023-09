Beyoncé reçoit la sérénade de Diana Ross lors d’un spectacle d’anniversaire à Los Angeles

Beyoncé a célébré son 42e anniversaire avec plus de 70 000 de ses amis les plus proches lundi soir.

Les fans et amis célèbres de l’emblématique Vierge se sont rassemblés dans un stade SoFi à guichets fermés à Inglewood, en Californie, pour célébrer l’anniversaire de Bey. Alors que la chanteuse « I Care » est déjà connue pour attirer des célébrités de renom lors de ses concerts, son spectacle d’anniversaire a vu des dizaines de grandes stars.

Parmi les célébrités présentes dans le public du spectacle d’anniversaire de Bey figuraient Adele, Kelly Rowland, Kerry Washington, Meghan Markle, Kim Kardashian et sa fille North West, Kendall et Kylie Jenner, Timothee Chalamet, Quinta Brunson, Katy Perry, Normani et Brandy.

La légendaire Diana Ross était également présente, surprenant Beyoncé lors d’un changement de tenue lorsqu’elle montait sur scène pour chanter son « Happy Birthday ». L’homme de 79 ans a mené la foule en chantant devant un Bey choqué, Ross insistant sur le fait qu’elle devait lui rendre la pareille après que le chanteur de « CUFF IT » lui ait un jour chanté « Happy Birthday ».

« Merci beaucoup, vous êtes tellement incroyable », a déclaré Beyoncé à Ross sur scène. « C’est la légendaire Diana Ross ! Il n’y aurait pas de moi sans toi et merci beaucoup pour tous vos sacrifices, votre beauté et votre grâce. Merci de m’avoir ouvert des portes. Merci beaucoup. »

Kendrick Lamar a également fait une apparition pendant le spectacle, rejoignant Beyoncé pour interpréter « AMERICA HAS A PROBLEM ».

Au début du spectacle, Beyoncé s’est adressée à la foule alors que des dizaines de milliers de personnes l’acclamaient. L’icône a parlé franchement à quel point elle était reconnaissante d’avoir autant de gens qui la soutiennent, soulignant également que sa musique l’a guérie tout autant qu’elle a aidé à guérir ses fans.

« Mon âme est pleine, je suis tellement reconnaissante… J’essaie de ne pas pleurer », a déclaré Bey dans le micro tout en retenant ses larmes. « Je suis reconnaissante d’être en vie, je suis reconnaissante d’être sur scène, je suis reconnaissante de regarder dehors et de voir vos visages », a-t-elle poursuivi. «Je suis reconnaissant de pouvoir offrir un espace sûr à vous tous. Je suis reconnaissant pour la musique et pour la capacité de me guérir grâce à la musique, qui vous guérit ensuite tous.

Découvrez son discours complet ci-dessous :