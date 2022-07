Beyoncé publie la tracklist de “Renaissance”, fracasse Twitter

La reine arrive

Nous ne sommes qu’à 8 jours de Reine Bey arrêter le monde avec son 7e album “Renaissance” qui donne BANGER basé sur le premier single “Break My Soul” et la nouvelle liste de chansons qui alimente l’hystérie hilarante sur les réseaux sociaux.

L’album de 16 titres comprendra des compositions de Jour chanceux, Tems, SYD, Nija Charles, Miel de Dijon, Moi Renée, 070 Secouer, Le rêve, MIKE DEAN, Raphaël Saadiq, Nil Rodgers, Aucune pièce d’identité, Hit-Boy, Canardet bien d’autres répertoriés dans les crédits de l’auteur-compositeur / production qui ont également été publiés.

Incl. Skrillex, Labrinth, Lucky Daye, Tems, SYD, Nija Charles, Honey Dijon, Moi Renee, 070 Shake, The-Dream, MIKE DEAN, Raphael Saadiq, No ID, DIXSON, GuiltyBeatz, Hit-Boy, Drake, etc. pic.twitter.com/fReWdmcGbs

En ce qui concerne les fonctionnalités, eh bien, nous devrons probablement attendre la sortie de l’album le 29 juillet.

En plus de briser Internet avec sa couverture d’album qui couve à l’écran, Bey a taquiné Renaissance avec une note sur la création du projet pendant la pandémie et ses espoirs qu’il inspire la liberté de “libérer le mouvement”.

“Créer cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde”, a-t-elle écrit sur Instagram.

“Cela m’a permis de me sentir libre et aventureux à une époque où rien d’autre ne bougeait. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d’exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Ha! Et de se sentir aussi unique, forte et sexy que vous l’êtes.