Beyoncé prépare son spectacle LA Renaissance avec des célébrités de premier plan

Une duchesse, une pom-pom girl, une nouvelle maman et une Petite amie entrer dans un bar Concert de Beyoncé et ATE ! Découvrez les stars qui sont devenues belles et futuristes pour le premier spectacle de Renaissance à Los Angeles !

Beyoncé a séduit les célébrités hors du confort de leurs maisons de luxe pour vivre sa tournée mondiale Renaissance à Los Angeles hier soir. L’événement étoilé était rempli d’une myriade de favoris célèbres, dont Meghan Markle, Gabrielle Union, Keke Palmer, Tracee Ellis Ross et la meilleure amie de Bey, Kelly Rowland.

Kelly Rowland

Kells a suivi le code vestimentaire de la soirée, conformément à la demande de l’artiste demandant aux participants de se parer de «fabuleuses tenues argentées pour les spectacles».

La bombe à la peau brune portait un haut en argent durci moulé pour épouser parfaitement sa poitrine et couvrir partiellement son torse. La maman de deux enfants l’a associé à un pantalon métallisé et une doudoune à col oversize. Elle a superposé des colliers de diamants en argent, ajouté plusieurs bagues pour accessoiriser et opté pour des boucles luxuriantes et volumineuses.

Le prince Harry et Meghan Markle

Le duc et la duchesse de Sussex, Meghan et Harry, ont également participé aux festivités. Page six rapporte que la famille royale s’est présentée et s’est montrée lors de la première soirée des trois spectacles à guichets fermés du lauréat d’un Grammy à Los Angeles.

Les membres de la famille royale sont apparus au stade SoFi avec la maman yogi de Meghan, Doria Ragland. Le duo mère-fille a dansé sur les plus grands succès de Bey dans leurs tenues brillantes et métalliques.

Meghan portait une jupe argentée taille haute avec un haut blanc scintillant sans manches, tout en gardant les accessoires au minimum avec un élégant bracelet.

La mère de Meg a continué sur le thème des sans manches avec un haut argenté et un pantalon blanc alors qu’elle lançait le week-end de son 67e anniversaire.

Le prince roux est resté au frais dans un blazer gris superposé à un t-shirt gris et un pantalon blanc.

Gabrielle Union

Apportez-le La star Gabrielle Union s’est inspirée de la scène Ballroom et s’est promenée dans le stade dans une robe en maille transparente. Une capuche du même tissu recouvrait les cheveux coupés de l’actrice et des talons ouverts argentés voilaient ses pieds.

La meilleure moitié de D. Wade a posté un clip d’elle sortant d’un ascenseur sur son profil IG. Elle laissa les gars et les filles voir à quel point elle avait les pieds sur le cou. La star a sous-titré le clip : « Ceci est un rappel, au cas où vous en auriez besoin. »

Keke Palmer & DomiNque Perry

La nouvelle maman, Keke Palmer, a passé un bon moment avec ses meilleurs amis alors qu’ils chantaient des paroles qui auraient pu faire fuir leurs voix avant la fin de la nuit. Le groupe d’amis a ajouté la couleur noire au code vestimentaire argenté de Bey, car Keke portait une robe noire sans bretelles avec un tour de cou argenté scintillant et un ruban argenté entrelacé dans ses cheveux.

Précaire L’actrice DomiNque Perry a fait la fête aux côtés de l’actrice dans une robe en cuir noir avec des croix argentées brodées.

Tracee Ellis Ross

Notre préféré « Petite amie, » Tracee Ellis Ross a montré la robe métallique qu’elle portait faite de gros paillettes argentées réfléchissantes. L’actrice a associé le look à des sandales noires qui s’enroulaient autour de ses tibias. Elle a coiffé ses cheveux en plusieurs tresses tombant en cascade dans son dos pour apporter un look street à l’ensemble disco.

Mme Carter a fait vomir les célébrités, et on pouvait clairement voir le vertige dans leurs messages sur la soirée.

Nommez l’artiste préféré de votre artiste préféré. Notre meilleur pari ? C’est Bey.

Des billets sont toujours disponibles pour la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé, qui se déroulera jusqu’en octobre 2023.