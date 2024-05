Beyoncé poursuivie en justice pour droit d’auteur pour « Break My Soul »

Une Nouvelle-Orléans Le groupe poursuit Beyoncé pour son hit « Break My Soul » – l’accusant de violation du droit d’auteur résultant de son utilisation d’un extrait de Big Freedia, qui, selon eux, a utilisé illégalement les paroles de leur chanson de 2002 « Release a Wiggle ».

Selon une plainte déposée mercredi devant le tribunal fédéral de Louisiane, les membres de Da Showstoppaz – Tessa Avie, Keva Bourgeois, Henri Braggs et Brian Clark – ont allégué que le Cowboy Carter L’artiste a spécifiquement échantillonné le morceau « Explode » de Big Freedia de 2014, qui utilisait illégalement « les paroles, la mélodie et l’arrangement musical protégés par le droit d’auteur » de leur chanson de 2002.

« Les accusés ont utilisé les paroles, la mélodie et les arrangements musicaux des plaignants issus de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur pour créer un album en hommage à « l’oncle Johnny » qui a exposé la musique et la culture de la communauté LGBTQ de la grande Nouvelle-Orléans, dont trois membres sont fortement affiliés. eux-mêmes, le tout affiché dans toute sa force – le ton, les mots réels, la mélodie, l’arrangement musical de la musique rebondie », affirme la poursuite.

Aux côtés de Beyoncé et Big Freedia, Sony Music, Jay-Z et d’autres ont été désignés comme accusés.

Le dossier allègue en outre que même si « Mme. Carter, Big Freedia, Parkwood, Sony et d’autres ont reçu de nombreuses distinctions et des bénéfices substantiels grâce à « Explode » et « Break My Soul », ainsi qu’à l’album « Renaissance », à la « Renaissance World Tour » et à « Renaissance : A Film by Beyoncé, les Da Showstoppaz n’ont rien reçu : aucune reconnaissance, aucun crédit, aucune rémunération d’aucune sorte.»

Un représentant de Beyoncé n’a pas immédiatement répondu Pierre roulantedemande de commentaire.

Tendance

« Break My Soul » est le premier single sorti du groupe de la star. Renaissance album et a dominé le Billboard Hot 100. Il a été mis en évidence lors de son spectacle qui a fait trembler le stade. Renaissance visite guidée et documentaire d’accompagnement.

Da Showstoppaz demande à être crédité et à obtenir des droits de compensation sur « Break My Soul » et « Explode », ainsi que des redevances pour les futures licences sur les morceaux.