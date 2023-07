Beyonce porte une mini-robe et un manteau en cuir en Europe lors de sa tournée – Hollywood Life

Beyoncé a semblé incroyable tout au long d’elle Renaissance World Tour à la fois sur et hors scène. La superstar de 41 ans a partagé de nouvelles photos sur Instagram le 2 juillet qui la montraient portant une tenue féroce et fabuleuse lors d’une pause de l’un de ses derniers spectacles en Europe. Beyonce a porté une mini robe en cuir avec un manteau assorti et une paire de talons hauts noirs pour la séance photo impromptue dans sa chambre d’hôtel. La chanteuse « Halo » a laissé tomber ses magnifiques cheveux longs et a tenu un petit sac à main noir dans sa main. Elle a complété son beau look avec du maquillage pour le visage et du rouge à lèvres rouge vif.

Beyonce a également inclus quelques photos de son mari JAY Z, 53 ans, qui a voyagé avec elle lors de la tournée. Dans une image, Beyonce a bercé sa tenue en cuir complète, avec un chapeau noir, alors qu’elle discutait avec son mari, qui était vêtu de tout bleu avec un bonnet noir et des lunettes dorées. Bey a également pris une photo de Jay alors que le couple déjeunait ensemble en Europe. Leur fille Lierre bleu11 ans et jumeaux Roumi et Monsieur6 ans, ne figuraient sur aucune des photos, même s’ils voyageaient avec leurs parents lors de la tournée de leur mère.

Beyonce a lancé son tant attendu Renaissance tournée en mai avec une représentation en Suède. Sa setlist s’étend sur six actes et comprend 34 chansons (dont une Tina Turner couverture, honorant la défunte chanteuse) tout au long de sa carrière, avec de nombreuses tenues incroyables en cours de route. Elle a fait des spectacles incroyables dans toute l’Europe, notamment en Allemagne, en France, en Espagne et en Pologne. Sa fille Blue Ivy a fait quelques apparitions spéciales lors de certains spectacles, montrant ses propres talents sur scène qu’elle a obtenus de sa maman. Beyonce a également profité de ses pauses de la tournée pour déjeuner avec son mari et plus encore.

Le 12 juillet, Beyonce lancera la partie américaine de sa tournée avec un spectacle à Philadelphie. Elle jouera dans plus de villes comme Chicago, East Rutherford, Nashville et Kansas City, avant de terminer la tournée entièrement à la Nouvelle-Orléans le 27 septembre. Tant de stars ont participé à la tournée de Beyonce jusqu’à présent, y compris Selena Gomez, Lenny Kravitz, Megan toi étalonet Kris Jenner.

