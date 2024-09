Beyoncé portait une robe plongeante sur sa couverture de « GQ »

Ce n’est pas le Texas, mais Beyoncé s’habille comme si c’était le cas. Depuis la sortie de son album d’inspiration country Carter le cow-boy En mars, la chanteuse a maîtrisé l’esthétique western, arborant à profusion chapeaux de cow-boy et chaps éblouissants. Elle a perpétué la tradition sur sa nouvelle couverture du magazine GQ pour promouvoir sa marque, SirDavis American Whisky.

Pour le article de couverture, publié le 10 septembre, Beyoncé fait du sport deux des looks différents à la fois. Cowboy Bey aide à peindre une immense fresque murale de Beyoncé dans sa forme la plus glamour, avec des cheveux blonds platine aussi hauts que ceux de Dolly Parton.

Beyoncé GQ Couverture

La chanteuse porte une très élégante petite robe noire signée Miu Miu, avec un décolleté carré plongeant et une coupe ajustée. Elle a accessoirisé son look avec un verre de son nouveau whisky SirDavis et quelques bijoux époustouflants de Graff, dont un collier pendentif en émeraude et diamant et une paire de boucles d’oreilles pendantes en diamant.

GQ / Bryce Anderson

À gauche (jeu de mots voulu), Beyoncé peint dans une tenue d’inspiration occidentale. La star portait un t-shirt blanc pour homme de Louis Vuitton avec un autre décolleté plongeant, noué au niveau de son ventre pour en faire un haut court. Elle a associé le t-shirt simple à un jean Levi’s classique délavé, probablement un clin d’œil à sa Carter le cow-boy morceau « Levi’s Jeans », ceinturé avec une boucle argentée surdimensionnée.

Elle a complété son look country avec un chapeau de cowboy Stetson blanc et une paire de bottes en cuir noir de Maison Margiela.

Les looks cow-boy de Beyoncé

Bey GQ cover est le dernier ajout à sa garde-robe d’inspiration western. En mai, elle a donné une touche country à une « groutfit » plutôt sage sur Instagram, en associant un body gris uni à des jambières dos nu scintillantes et un chapeau de cowboy assorti. Elle a complété le look avec un manteau de fourrure gris, rendant officiellement la « groutfit » à nouveau cool.

Sur sa dernière couverture pour Magazine WBeyoncé a augmenté le facteur glamour et a rendu la tenue de cow-girl chic. Elle portait un manteau oversize en peau de mouton ivoire signé Alexander McQueen, et pas grand-chose d’autre, à part un chapeau de cow-boy blanc immaculé.

On ne sait pas comment Beyoncé va élargir sa garde-robe occidentale.