Beyoncé partage un message avant la sortie de l’album “Renaissance”

Beyoncé partage un message avant la sortie de son album et révèle que le projet se compose de trois actes.

Le nouvel album de Beyoncé Renaissance frappe votre service de streaming préféré pour votre consommation en quelques HEURES et même au milieu d’une fuite, l’anticipation est ÉLEVÉE. L’album sera la première sortie solo de Bey depuis 2016 Limonade même si elle a nourri les fans avec elle Retour à la maison album et performance, album commun Tout est amour avec son mari Jay-Z, et Le noir est roi. Avant que les fans ne plongent dans la dernière ère de son art, Bey leur a laissé un message sur elle site officiel.

Dans le message, elle s’ouvre sur son nouveau projet révélant qu’il comporte trois actes et explique sa conception pendant la pandémie. Elle crie aussi à ses enfants, sa maman, son père, The Dream, et son “magnifique mari et muse”, Jay Z.

Ce projet en trois actes a été enregistré sur trois ans pendant la pandémie. Un moment d’immobilité, mais aussi un moment que j’ai trouvé le plus créatif. La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et aventureux à une époque où rien d’autre ne bougeait. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d’exploration. Je tiens à remercier tout particulièrement Rumi, Sir et Blue de m’avoir accordé l’espace, la créativité et l’inspiration. Et un merci spécial à mon magnifique mari et muse, qui m’a tenu pendant ces nuits tardives en studio.

Un grand merci à mon oncle Johnny. Il a été ma marraine et la première personne à m’avoir exposé à une grande partie de la musique et de la culture qui ont servi d’inspiration à cet album. Merci à tous les pionniers qui sont à l’origine de la culture, à tous les anges déchus dont les contributions sont restées trop longtemps méconnues. C’est une fête pour vous. Merci à mon équipe Parkwood, à ma dalle, Dream, et à tous les talentueux producteurs impliqués. Maman, je te luhhhh. A mon père, mon OG, mon premier professeur : Tu m’inspires dans chacun de mes mouvements. Je vous aime. À tous mes fans : j’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Ha! Et de se sentir aussi unique, forte et sexy que vous l’êtes. Je vous aime profondément,

Bey a également mis à jour son site Web avec de superbes clichés du Renaissance les pochettes d’album et les fans sont en émoi.

Sûr de dire que la nouvelle zone de Queen Bey est là et qu’elle ne vient pas jouer, comme d’habitude.