Beyoncé partage les difficultés de la parentalité et ne voulait pas de Blue-Ivy sur scène pendant sa tournée

Beyoncé discute des difficultés liées à l’éducation de trois enfants et des contraintes liées à la célébrité.

Pour beaucoup, le moment fort de la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé a été de voir sa fille, Blue-Ivy Carter, la rejoindre sur scène.

La jeune fille de 12 ans, que Beyoncé partage avec Jay-Z, a fait plusieurs apparitions mémorables lors de la tournée qui a parcouru l’Europe et les États-Unis de mars à septembre 2023.

Malgré le buzz autour de ces performances, elle admet qu’elle hésitait initialement à avoir Blue-Ivy sur scène.

Le tournant s’est produit lors d’une apparition surprise au Stade de France à Saint-Denis le 26 mai, où sa fille a dansé aux côtés de sa mère lors de puissantes interprétations de Mon pouvoir et Défilé noirun hommage au meurtre de George Floyd en 2020.

Dans une interview exclusive pour l’édition d’octobre de GQ, Beyoncé a réfléchi à sa décision de présenter sa fille dans un cadre aussi prestigieux.

« Blue est une artiste à part entière », a-t-elle déclaré. « Elle a un sens incroyable de la musique et de la mode, et elle crée des personnages depuis l’âge de trois ans. »

Au début, elle a hésité à laisser sa fille se produire sur scène. « Elle est douée, mais je ne voulais pas que Blue monte sur scène », a confié Beyoncé.

« Blue le voulait pour elle. Elle l’a pris au sérieux et l’a mérité. Et surtout, elle s’est amusée ! Nous l’avons tous vue grandir de plus en plus chaque nuit sous nos yeux. »

En tant que mère de jumeaux de 6 ans, Rumi et Sir, elle a expliqué que la décision de faire venir sa fille sur scène avait été soigneusement planifiée en fonction de l’emploi du temps de la famille.

Les 56 concerts prévus sur cinq mois ont été programmés pour coïncider avec les vacances scolaires de ses enfants. « J’essaie de ne partir en tournée que lorsque mes enfants ne sont pas à l’école », a déclaré Beyoncé.

« J’ai toujours rêvé d’une vie où je pourrais voir le monde avec ma famille et leur faire découvrir différentes langues, architectures et modes de vie. »

La chanteuse a souligné son engagement à préserver l’intimité et la normalité de sa famille malgré les pressions de la célébrité.