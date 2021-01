Ce n’est un secret pour personne que 2020 de Beyoncé en était un pour les livres. De la sortie d’un incroyable album visuel sur Disney +, Le noir est roi, pour remporter un BET Award avec sa fille Blue, la chanteuse avait beaucoup à célébrer.

Pour elle Vogue britannique couverture en octobre 2020, la star de «Black Parade» s’est ouverte sur sa vie de famille et comment elle apprenait l’art de ne rien faire.

«J’ai appris que ma voix est plus claire quand je suis encore. Je chéris vraiment cette fois avec ma famille, et mon nouvel objectif est de ralentir et de me débarrasser des choses stressantes de ma vie», a-t-elle déclaré. «Je suis entré dans l’industrie de la musique à 15 ans et j’ai grandi avec le monde qui regarde, et j’ai mis sur pied des projets sans arrêt. J’ai sorti limonade lors de la Formation World Tour, a donné naissance à des jumeaux, joué à Coachella, dirigé Retour à la maison, a fait une autre tournée mondiale avec Jay, puis Le noir est roi, tous dos à dos. Ça a été lourd et mouvementé. «

«J’ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur la construction de mon héritage et à représenter ma culture de la meilleure façon que je sache», a-t-elle poursuivi. « Maintenant, j’ai décidé de me donner la permission de me concentrer sur ma joie. »