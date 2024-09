Beyoncé « ne voulait pas » de Blue Ivy sur scène pendant sa tournée

Beyoncé admet qu’elle a hésité à laisser son aînée, Blue Ivy Carter, la rejoindre sur scène lors de sa tournée Renaissance l’année dernière.

Parler avec GQ pour son Article de couverture d’octobrela chanteuse 32 fois lauréate d’un Grammy a déclaré que malgré ces réserves initiales, sa fille de 12 ans avait « mérité » l’opportunité de se produire à ses côtés pendant la tournée mondiale.

« Elle est douée, mais je ne voulais pas que Blue soit sur scène », a déclaré Beyoncé dans l’article, publié mardi.

La chanteuse de « Single Ladies », qui a également des jumeaux, Rumi et Sir, avec son mari Jay-Z, s’est extasiée sur son aîné.

« Blue est une artiste. Elle a un très bon goût en matière de musique et de mode. C’est une éditrice, une peintre et une actrice fantastique », a confié sa mère. « Elle crée des personnages depuis l’âge de trois ans. »

« Blue le voulait pour elle », a expliqué Beyoncé. « Elle l’a pris au sérieux et l’a mérité. Et surtout, elle s’est amusée ! Nous l’avons tous vue grandir de plus en plus chaque soir sous nos yeux. »

Beyoncé avait précédemment admis qu’elle avait changé d’avis quant à la possibilité de laisser l’adolescente monter sur scène après avoir conclu un accord avec elle.

« J’ai conclu un accord avec elle et je lui ai dit : « Si tu t’entraînes et que tu montres de l’engagement, je te laisserai faire un spectacle » », a déclaré la star dans son documentaire de 2023 « Renaissance : A Film by Beyoncé ». Reportages de E! News.

« Je ne pensais pas que ce soit un endroit approprié pour une fille de 11 ans sur la scène d’un stade », a admis Beyoncé. « Toutes les choses que j’ai dû traverser, les obstacles que j’ai dû surmonter, m’ont préparée, et elle n’a pas eu ce problème. »

Le duo était déjà apparu ensemble au concert de la chanteuse à Dubaï en janvier 2023, où ils ont interprété leur collaboration « Brown Skin Girl » pour la première fois en live.

Blue est apparue sur scène lors de l’étape de la tournée Renaissance à Paris en mai dernier pour interpréter « My Power » et « Black Parade », mais a dû faire face à des critiques en ligne sur ses mouvements de danse.

Malheureusement, elle a eu vent des commentaires négatifs sur Internet.

Mais Blue, la deuxième plus jeune personne à remporter un Grammy Award, a déclaré qu’elle avait utilisé le contrecoup comme carburant pour améliorer ses mouvements.

« J’ai l’impression que mon état d’esprit a changé maintenant », a-t-elle déclaré à E! News dans le film « Renaissance », qui sortira en salles en décembre 2023. « En fait, je dois me lever le matin et aller aux répétitions, et je dois travailler dur. »

« Je vois que plus je le fais, plus je deviens meilleure », a-t-elle ajouté.

En octobre, Jay-Z a félicité sa fille pour avoir « repris son pouvoir » après toute la haine en ligne.

« Ce qui me rend super fier – et j’ai encore la chair de poule en la voyant monter sur scène – c’est parce que Blue est née dans une vie qu’elle n’a pas demandée », a déclaré le rappeur à « CBS Mornings » en octobre. « Depuis sa naissance, elle est scrutée et sous les yeux du public, et tout le monde a son opinion – même [on] une petite fille, comment elle garde ses cheveux.

Soutenez le journalisme libre Envisagez de soutenir HuffPost à partir de 2 $ pour nous aider à fournir un journalisme gratuit et de qualité qui donne la priorité aux personnes. Vous n’avez pas les moyens de contribuer ? Soutenez le HuffPost en créant un compte gratuit et en vous connectant pendant que vous lisez. Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année, et notre couverture de 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Envisageriez-vous de devenir un contributeur régulier du HuffPost ? Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont importants cette année, et notre couverture de 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Nous espérons que vous envisagerez de contribuer à nouveau au HuffPost. Soutenez le HuffPost Vous avez déjà contribué ? Connectez-vous pour masquer ces messages.

Il a poursuivi : « Donc, pour qu’elle soit sur cette scène et qu’elle récupère son pouvoir, et la chanson s’appelle ‘My Power’… vous ne pouvez pas écrire un meilleur scénario. »