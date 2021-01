BEYONCE a fait tourner les têtes en montrant sa silhouette ajustée dans un crop top rose moulant avec des leggings assortis pour sa nouvelle collection Adidas.

Beyonce, 39 ans, a fait la promotion de sa prochaine collection athleisure Icy Park pour Park x Adidas.

La mère de trois enfants a modelé l’une des tenues de la collection très attendue.

La chanteuse portait un haut court à manches longues avec des leggings taille haute assortis à imprimé rose.

Elle a complété le look avec des lunettes de soleil et ses cheveux en queue de cheval haute.

La femme de Jay-Z s’appuyait sur une Jeep avec le même imprimé que sa tenue, car la voiture avait également des détails en fourrure blanche.

Les fans se sont tournés vers les médias sociaux, impressionnés par le corps tonique de Beyonce.

Un fan a écrit: « Body is SNATCHED! »

Une seconde a commenté: « Elle est si jolie. »

Un troisième a déclaré: « Elle a f ** king a l’air bien. »

Un autre a déclaré à propos de l’ensemble: «Le créateur a vraiment bien fait avec le motif de lierre sur celui-ci !! Je dois y renoncer pour lui ou pour elle. «

Les autres célébrités impliquées dans la campagne sont Gucci Mane et Kaash Paige.

La chanteuse de Crazy in Love est maman d’enfants Blue Ivy, 9 ans, et des jumeaux Sir et Rumi, 3 ans, avec son mari Jay-Z.

Beyonce a débuté 2021 avec un vidéo de quatre minutes de ses réalisations de l’année, y compris le travail accompli par sa fondation Bey Good pendant la pandémie et remportant neuf nominations aux Grammy Awards.

Elle a également donné un rare aperçu de sa vie de famille.

La chanteuse a partagé des images de Rumi en train de rapper en même temps que sa collaboration avec Megan Thee Stallion et la vidéo des coulisses de la fille aînée Blue Ivy chantant.

Au volant d’un buggy de golf, Bey s’assit entre ses jumeaux Rumi et Sir.

La vidéo a été prise à l’été 2020, alors que Beyonce demandait à Rumi: «Que pensez-vous de votre été cette année? As-tu passé un bon été? Ouais? Qu’as-tu fait?

Elle a également inclus une vidéo de Blue chantant Brown Skin Girl de l’album 2019 The Gift et du film 2020 Black Is King.