Beyoncé montre ses jumeaux Sir et Rumi Carter dans le film de la tournée « Renaissance » – Hollywood Life

Malgré le début d’une tournée mondiale, Beyoncé va toujours donner la priorité à la maternité. La chanteuse de 42 ans, lauréate d’un Grammy, a publié la bande-annonce de son film de tournée très attendu, Renaissance : un film de Beyoncéqui raconte sa tournée mondiale depuis son début à Stockholm, en Suède, jusqu’au spectacle final à Kansas City, Missouri.

Dans la bande-annonce, le chanteur de « Halo » révèle de rares moments personnels avec sa fille Lierre bleu Charretier et des jumeaux Monsieur et Rumi Carter. Elle se dégourdit les jambes aux côtés de ses filles, Blue Ivy, 11 ans, et Rumi, 6 ans, alors qu’elle se prépare pour un spectacle. Dans un autre moment notable de la bande-annonce, Beyoncé embrasse doucement Sir, 6 ans, dans un précieux moment mère-fils. À un moment donné, la mère de trois enfants tient Sir sur une voiturette de golf dans les coulisses.

Dans ce qui semble être une vidéo personnelle présentée dans la bande-annonce, Blue Ivy s’allonge sur les genoux de sa mère. Blue Ivy a rejoint sa mère sur scène tout au long de la Renaissance tournée. Elle a dansé aux côtés des danseurs de sa mère et a prouvé qu’elle serait une puissance de l’industrie musicale, tout comme ses parents. Le mari de Bey, Jay Z, est vu dans la bande-annonce encourageant sa femme dans la foule. La bande-annonce se termine avec Beyoncé déclarant : «Je me sens libéré. Je suis devenu un nouvel animal.

Au cours des années, Beyoncé s’est fait un devoir de garder sa vie personnelle hors des projecteurs. Dans son 2013 Vogue Dans une interview, la chanteuse de « Run the World » a révélé que la maternité l’avait aidée à « vraiment comprendre le pouvoir de mon corps ». Elle a continué, «Je sens juste que mon corps signifie quelque chose de complètement différent. Je me sens beaucoup plus en confiance. Même en étant plus lourd, plus mince, peu importe. Je me sens beaucoup plus comme une femme. Plus féminin, plus sensuel. Et pas de honte.

celle de Beyoncé Renaissance le film de tournée sera un incontournable dans les salles. Suivant Taylor Swift l’amener Tournée des époques sur grand écran, Beyoncé a béni le Beyhive en faisant de même avec sa tournée révolutionnaire. Le film devrait sortir en salles le 1er décembre 2023.