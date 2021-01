Ivy Park, une collaboration avec Adidas, a publié lundi la campagne publicitaire pour Icy Park, mettant en vedette Hailey Baldwin Bieber et Gucci Mane portant des pièces sélectionnées de la ligne. Mane porte une parka dorée et un pantalon de survêtement, tandis que Baldwin Bieber est photographiée allongée sur un camion qui correspond à sa tenue.

Outre les vêtements d’hiver et les looks de ski, la dernière ligne comprend également de nouvelles versions des baskets Ivy Park Ultra Boost, Forum Lo, Forum Mid et Super Sleek, selon WWD. Il existe également une toute nouvelle botte Super Sleek.

Beyoncé elle-même est en vedette dans la campagne. Elle a été vue assise sur une remontée mécanique dans un body blanc, des leggings blancs, des baskets, de longs gants blancs et un chapeau de ski flou blanc.

La marque a annoncé sur Instagram: « #ICYPARK Coming Soon ».