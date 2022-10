Beyoncé joue dans la campagne Lose Yourself In Love de Tiffany & Co

Beyoncé est de retour sur nos écrans pour le dernier volet de sa collaboration avec Tiffany & Co.

Cette fois-ci, la chanteuse joue dans Tiffany & Co.’s Perdez-vous dans l’amour campagne, qui se déroule sur l’air de “Summer Renaissance” d’elle Renaissance album. En plus du tout nouveau spot, PERSONNES a également révélé de magnifiques photos en association avec la campagne.

Dans le court métrage, tourné par Mark Romanek, lauréat d’un Grammy, Bey porte des créations personnalisées de la tête aux pieds aux côtés de bijoux Tiffany & Co.. Une des pièces le Renaissance porte une bague de fiançailles Tiffany & Co. en platine avec un diamant rond brillant de plus de 10 carats, ainsi que des pièces du légendaire designer Tiffany & Co. Jean Schlumberger.

Pour le visuel, Beyoncé est rejointe par une énorme distribution de personnages de soutien dans le film, qui est censé ressembler à un club vintage de New York des années 1970, avec un peu de flair Beyoncé. Les acteurs de soutien – qui donnent vie à l’arrière-plan du film – sont également équipés de bijoux Tiffany pour une expérience totalement immersive.

Pour rendre les choses encore plus extravagantes, Mme Knowles-Carter se retrouve également perchée au sommet d’un cheval incrusté de bijoux dans cette nouvelle campagne.

La campagne Lose Yourself in Love de Tiffany & Co. fait partie de l’action de sensibilisation de la marque auprès des communautés sous-représentées. Le joaillier a également lancé Tiffany Atrium, une plateforme d’impact social travaillant aux côtés de Beyoncé et de son mari JAY-Z pour offrir des bourses.

Selon un communiqué de presse, en 2021, Tiffany & Co. a promis 2 millions de dollars de bourses d’études pour les étudiants dans les domaines des arts et de la création des HBCU jusqu’en 2024. Cette bourse a jusqu’à présent été accordée à plus de 60 étudiants.