Beyoncé IVY PARK X Adidas Collection est OTW

Beyhive, préparez vos pièces, car une autre collection Ivy Park x Adidas sortira bientôt.

Quelques semaines après avoir annoncé son projet Renaissance, Beyoncé a donné aux fans un aperçu de la prochaine collection de son Ivy Park x Adidas. Intitulé “Ivytopia”, les fans peuvent voir des looks inspirés de l’été mélangés à des couleurs tropicales et vives infusées d'”éléments naturels et organiques avec des détails et des formes futuristes”.

Les acheteurs pourront choisir entre des maillots de bain métallisés et des bombers réversibles à imprimé cristal, des robes en maille à manches longues et des bobs. Ivy Park propose également des chaussures à l’achat et comprend des modèles pour hommes, femmes et enfants dans une large gamme de tailles.

“IVYTOPIA consiste vraiment à surmonter une période difficile ensemble et à embrasser cette lumière au bout du tunnel avec un optimisme brillant dans des looks qui transcenderont et élèveront n’importe quelle occasion”, ont écrit les marques dans un communiqué. “Il est temps d’émerger et de redécouvrir le monde qui vous entoure.”

Ivytopia sera disponible à l’achat une semaine avant son album très attendu, Renaissance sera disponible sur le site Web d’Adidas le 21 juillet et dans certains magasins le 22 juillet.

“La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde”, a-t-elle écrit dans l’énoncé de mission du projet. « Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d’exploration.

La dernière collection Ivy Park x Adidas est sortie en février pour la Saint-Valentin et s’intitulait la collection « IVY HEART ». Habituellement, avec ces collections, la marque envoie une variété de boîtes de différentes tailles aux célébrités, influenceurs et fans.

Dans le passé, les boîtes étaient recouvertes d’une image d’une chaîne de montagnes lumineuse et colorée, également utilisée pour annoncer la ligne sur les plateformes de médias sociaux. Certaines célébrités qui ont reçu la boîte incluent Tracee Ellis Ross, Kerry Washington, Lil Yachty, Gucci Mane et Kehlani.

Une fois la collection mise en vente, elle sera certainement vendue en quelques minutes sur le site Web d’Adidas ainsi que chez des détaillants tels qu’ASOS. Cela conduit généralement les fans à être contrariés, mais à ce stade, tout le monde sait à quoi s’attendre et comment planifier la chute.

Si vous vous souvenez en avril 2019, après le lancement de la ligne collaborative d’Ivy Park avec Adidas, la nouvelle a éclaté que Beyoncé aurait “mis fin à un partenariat potentiel avec Reebok parce que l’équipe de terrain manquait de diversité.

Nick DePaula d’ESPN a déclaré : « Elle a eu une réunion chez Reebok et ils ont eu toute une présentation de tout et elle a en quelque sorte pris du recul et a dit : « Est-ce l’équipe qui va travailler sur mon produit ? Personne dans cette pièce ne reflète mon passé, ma couleur de peau, d’où je viens et ce que je veux faire. Reebok a depuis “démenti avec véhémence” ces affirmations, déclarant par l’intermédiaire d’un porte-parole que “le rapport selon lequel Beyoncé a quitté une réunion avec Reebok en raison d’un manque de diversité est catégoriquement faux. Nos discussions avec Beyoncé et son équipe se sont poursuivies pendant plusieurs mois après notre première rencontre. Nous sommes déçus que de fausses informations soient rapportées comme des faits.

Six ans plus tard, Ivy Park x Adidas est l’une des lignes de vêtements de sport les plus recherchées et si vous avez de la chance, vous pourrez l’ajouter à votre garde-robe très bientôt. Êtes-vous enthousiasmé par la prochaine goutte? Allez-vous acheter quelques pièces? Faites-nous savoir ci-dessous!