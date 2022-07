Beyonce grésille dans un body en dentelle après avoir abandonné “Renaissance”: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Beyoncé joue son côté sexy sur des photos faisant la promotion de l’acte 1 de son septième album studio, RENAISSANCE, qui a fait ses débuts le 29 juillet. Sur les photos, que l’on peut voir ici, la musicienne de 40 ans pose dans un body en dentelle noire, qui était portée sous un corset noir qui accentuait ses courbes. Elle a associé l’ensemble sexy avec des bas de marque Wolford, qui coûtent environ 50 $ la paire, un porte-jarretelles et un chapeau noir avec un bord de taille moyenne. Elle a complété la tenue sensationnelle avec une veste en cuir noir et des talons pointus noirs.

Les photos semblaient avoir lieu dans un salon ou un club faiblement éclairé. Dans un cliché, Beyoncé grésillait alors qu’elle s’appuyait contre un mur carrelé noir, tandis que dans un autre, elle montait les escaliers, montrant son dos voluptueux alors qu’elle portait sa veste dans sa main gauche. Dans cette image particulière, les mots « conditions de confidentialité » ont été tapés sur son dos en lettres blanches. Un troisième instantané torride a montré Beyoncé une fois de plus appuyée contre le mur carrelé noir avec un cigare dans la main droite. Elle a donné à la photo un soupçon d’attitude avec son menton pointé et ses lèvres légèrement entrouvertes.

La séance photo racée a été vantée par Wolford, qui a partagé l’une des images sur son compte Instagram. “Lingerie pour les stars, @beyonce dit que son dernier album entend ‘créer un endroit sûr, un endroit sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive, ressentez la liberté !’ Tout comme Wolford », ont-ils sous-titré le message. Beyoncé est une fervente partisane des collants Wolford depuis des années, et selon Yahoo! La vieelle les porte sur scène lors de ses tournées pour obtenir des jambes brillantes et prêtes pour la performance.

Alors que les nouvelles photos sont certainement un régal pour les fans, Beyoncé a déjà porté de la lingerie sexy. En 2019, la chanteuse «All Night» a séduit dans un corset à imprimé léopard Duckie Confetti personnalisé associé à une jupe crayon moulante. Deux ans plus tard, la maman de trois enfants a posé dans un haut bustier blanc avec une mini-jupe à imprimé animal, comme on le voit ci-dessus.

De plus, avant la sortie de RENAISSANCE, Beyoncé a partagé une photo révélatrice d’elle-même assise en toute confidentialité sur un cheval holographique argenté qui semblait avoir éclaté de foudre à travers lui. Elle a enfilé une tenue en cristal à peine là qui ressemblait plus à un collier de perles géant enroulé autour de ses courbes célèbres. Avec la photo, elle a donné un aperçu de ce que le nouvel album a fait pour elle. “La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et aventureuse à une époque où rien d’autre ne bougeait », a-t-elle déclaré. « Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d’exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Ha! Et de se sentir aussi unique, forte et sexy que vous l’êtes.