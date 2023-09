Beyoncé fête son 42e anniversaire avec ses 3 enfants : photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour Parkwood/Shutterstock

Beyoncé a pu fêter son 42e anniversaire avec ses trois adorables enfants ! Après son concert d’anniversaire au SoFi Stadium de Los Angeles, Beyoncé a profité d’une fête beaucoup plus discrète à la maison avec sa fille. Blue Ivy Carter11 ans, et ses jumeaux Roumi et Monsieur Carter6. La chanteuse de « Break My Soul » a soufflé ses bougies d’anniversaire avec ses enfants sur une rare photo de la célèbre famille partagée par la mère de Bey, Tina Knowles69 ans, sur Instagram le 5 septembre.

Sur la photo, Beyoncé tenait Rumi sur ses genoux, tandis que les deux filles de la superstar l’aidaient à souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire. Monsieur, pendant ce temps, s’est assis sur le côté et a ignoré de manière hilarante ce moment spécial. Monsieur avait l’air identique à son père JAY Z53 ans, qui n’était pas présent pour la rare photo de famille.

Dans sa légende, Tina a écrit un hommage sincère à Bey, qui a eu 42 ans le 4 septembre. « Je crie un joyeux anniversaire à ma fille, ma meilleure amie, ma confidente », a commencé son message. «Je remercie Dieu de m’avoir choisi pour être le vaisseau dans lequel vous avez voyagé pour arriver dans ce monde. Vous êtes un cadeau si rare et précieux pour le monde, pas seulement en tant qu’artiste de génie. Vous êtes un cadeau à cause de votre beau cœur généreux, de l’amour que vous donnez. La grâce que vous donnez, la sagesse dont vous faites preuve.

« Je pourrais continuer encore et encore », a ajouté Tina, « mais chaque mot est vrai, vous méritez de passer le jour le plus heureux de votre vie parce que vous donnez votre cœur et votre âme au monde, joyeux anniversaire, mes snoogams premier-né❤️. » Des célébrités comme Kandi Burruss, Vanessa Bryant, Taraji P. Henson, Sheryl Lee Ralphet Tamar Braxton a gentiment souhaité un joyeux anniversaire à Beyoncé dans la section commentaires de la publication.

Beyoncé a eu un anniversaire magique cette année chez elle Visite de la Renaissance concert au SoFi Stadium qui a fait ressortir tous les célébrités. Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Kim Kardashian, Khloe kardashian, Meghan Markle, Prince Harryet l’ancien membre du groupe Destiny’s Child de Beyoncé Kelly Rowland étaient tous là pour voir son spectacle d’anniversaire. Diane Ross a fait une apparition surprise sur scène pour amener la foule à chanter « Happy Birthday » à Bey, qui avait l’air ravie de célébrer sa journée spéciale avec ses fans.

Beyoncé est en tournée depuis le 10 mai et son dernier concert est prévu pour le 1er octobre. Sa fille Blue se produit au Visite de la Renaissance et est devenue instantanément une star à elle seule. Beyoncé n’a fait aucune interview sur le fait que Blue la rejoigne en tournée, mais nous pouvons parier que Bey est si fière de son aîné pour tout ce qu’elle a accompli.