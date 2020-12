Beyonce fait sa part pour aider les familles en difficulté touchées par la pandémie de coronavirus.

La chanteuse de 39 ans, récompensée aux Grammy Awards, a généreusement fait don de 500 000 dollars aux personnes menacées d’expulsion dans le cadre de sa fondation BeyGOOD.

La maman de trois enfants espère faire une différence car d’innombrables personnes ont perdu ou sont sur le point de perdre leur maison en raison d’un manque de stabilité ou de revenus au milieu de la crise mondiale.

Le fonds devrait être composé de subventions de 5 000 $, qui seront distribuées à 100 bénéficiaires à la fin de janvier.

La candidature en ligne pour les subventions sera disponible à partir du 7 janvier 2021, et une deuxième série de candidatures ouvrira en février.









Dans une annonce officielle, la fondation de Beyoncé a écrit: « La deuxième phase du BeyGOOD Impact Fund va désormais aider les personnes touchées par la crise du logement /

<< Le moratoire sur le logement devrait prendre fin le 26 décembre, ce qui entraînera des saisies d'hypothèques et des expulsions de loyers. De nombreuses familles sont touchées en raison de la pandémie, [which has] a entraîné des pertes d'emplois, des maladies et un ralentissement général de l'économie. "

L’organisation a ajouté: « Beyoncé accorde des subventions de 5 000 $ aux personnes et aux familles confrontées à des saisies ou des expulsions. Tous les documents nécessaires doivent être fournis à la NAACP. »







« [The] Ouverture du processus de candidature en ligne le 7 janvier 2021 [and] 100 destinataires seront sélectionnés. Subventions [will be] décaissé fin janvier. Deuxième round [of grant distribution] volonté [reopen] en février « , ajoute le communiqué.

Cela intervient alors que la fondation BeyGOOD de Beyoncé a fait don d’un million de dollars aux petites entreprises appartenant à des Noirs touchées par la pandémie plus tôt cette année.

Le chanteur souhaitait donner un coup de pouce aux entreprises touchées par des verrouillages récurrents afin d’atténuer le dur impact de la crise.









Et en avril, elle s’est associée au PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour donner 6 millions de dollars aux services de santé mentale et de bien-être pour les travailleurs essentiels.

«Lorsque nous avons été confrontés à la pandémie causée par COVID-19, BeyGOOD a créé un plan pour faire une différence», a-t-elle écrit.

