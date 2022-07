Beyoncé fait apparemment référence à un incident d’ascenseur avec Jay-Z et Solange dans le nouvel album “Renaissance”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que le nouvel album très attendu de Beyoncé “Renaissance” est sorti, certains morceaux ont apparemment abordé le scandale de tricherie de son mari Jay-Z et son infâme combat d’ascenseur avec sa sœur Solange.

La chanteuse “Break My Soul”, 40 ans, dont l’album de 16 titres aurait été divulgué deux jours plus tôt, est devenue franche dans son septième album studio et a semblé faire référence à l’infidélité de Jay-Z avec les paroles “personne n’est parfait” et que le couple n’a pas t “avoir besoin de l’acceptation du monde.” Le disque est officiellement sorti vendredi.

Dans le morceau “Plastic Off the Sofa”, Beyoncé chante : “Nous n’avons pas besoin de l’acceptation du monde. Ils sont trop durs avec moi, ils sont trop durs avec toi, mon garçon.”

Le tristement célèbre scandale des ascenseurs est également apparu dans un autre single, “Cosy”, comme Beyoncé songeait : “C’est un dieu, c’est un héros, elle a survécu à tout ce qu’elle a traversé, confiante et mortelle.

BEYONCÉ SORT UN NOUVEL ALBUM “RENAISSANCE” ALORS QUE LA CHANTEUSE KELIS L’ACCUSE DE “VOL” DE CHANSON

“Puis-je vous suggérer de ne pas f— avec ma soeur, parce qu’elle est à l’aise. Bien dans ma peau, bien avec qui je suis.”

En mai 2014, des images de sécurité divulguées ont fait surface montrant Solange attaquant Jay-Z, 52 ans, après le départ du trio d’une after-party du Met Gala. La vidéo montrait un garde du corps interrompant le combat entre les deux alors que Beyoncé se tenait immobile dans le coin de l’ascenseur.

Après cet incident il y a huit ans, les sœurs Knowles et Jay-Z, qui partage 3 enfants avec Beyoncé, ont publié une déclaration conjointe soulignant que les deux s’étaient excusés car il s’agissait d’une “affaire de famille privée”.

L’ALBUM “RENAISSANCE” DE BEYONCÉ FUITE DEUX JOURS TÔT : RAPPORT

Cependant, “Renaissance” n’est pas la première fois que Beyoncé aborde l’infidélité de Jay-Z dans les paroles.

La chanteuse a d’abord parlé publiquement du fait que son mari ne restait pas fidèle dans son album visuel de 2016 “Lemonade”, faisant référence à une autre femme sous le nom de “Becky aux beaux cheveux”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le chanteur “Love on Top” a inclus la situation de l’ascenseur dans un remix du morceau “Flawless”, mettant en vedette Nicki Minaj.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“On escalade, dans ce b—- comme des ascenseurs. Bien sûr, parfois, c— descend quand c’est un milliard de dollars dans un ascenseur.”