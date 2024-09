Beyoncé explique pourquoi elle a arrêté de faire des clips vidéo

Parc Wood / Colombie Beyoncé dans le clip de Hold Up en 2016

Depuis le moment où elle a soufflé du chewing-gum dans Crazy In Love jusqu’au jour où elle a détruit une flotte de voitures avec une batte de baseball dans Hold Up, Beyoncé a créé certains des clips musicaux les plus mémorables de la pop. Sa maîtrise du médium égalait celle de Madonna et de Michael Jackson dans les années 1980 – les vidéos de son album Lemonade faisant office de puissante célébration de la féminité noire et du pouvoir féminin. Puis, tout d’un coup, elle s’est arrêtée. Ses deux derniers albums, Renaissance et Cowboy Carter, étaient dépourvus de visuels, laissant les fans perplexes. Beyoncé a maintenant expliqué sa décision dans une rare entretien avec le magazine GQaffirmant qu’elle ne voulait pas que ses vidéos deviennent une « distraction de la qualité de la voix et de la musique ».

« J’ai pensé qu’il était important qu’à une époque où tout ce que nous voyons sont des images, le monde puisse se concentrer sur la voix », a déclaré la star. Elle a expliqué que ses disques récents – qui cherchent à contextualiser les contributions souvent négligées des musiciens noirs à des genres comme la house, le disco et la country – devaient être autonomes. « La musique est si riche en histoire et en instrumentation. Il faut des mois pour la digérer, la rechercher et la comprendre », a-t-elle déclaré. « La musique avait besoin d’espace pour respirer par elle-même. » Elle a ajouté que, pour Renaissance en particulier, l’expérience du concert en direct était plus importante que le tournage de clips vidéo. L’album, sorti en 2022, a été écrit pendant la pandémie et a été conçu comme « un lieu pour rêver et trouver une évasion pendant une période effrayante pour le monde ». La tournée qui a suivi, ainsi que le film de tournée sorti dans les cinémas l’année dernière, ont été conçus comme un moment de communauté et de catharsis pour ses fans. « Les fans du monde entier sont devenus le visuel », a déclaré Beyoncé à GQ. « Nous avons tous eu ce visuel en tournée. »

Getty Images La tournée Renaissance World Tour a rivalisé avec Taylor Swift en tant que plus grande attraction au box-office de 2023

L’interview, qui a eu lieu pour promouvoir la nouvelle marque de whisky de la star, est la première fois que Beyoncé parle longuement de sa carrière depuis une interview conjointe avec sa sœur Solange en 2017. Elle s’est largement retirée des interviews vers 2013-2014, préférant plutôt écrire des essais personnels pour des publications comme Vogue, ou s’adresser directement à ses fans sur les réseaux sociaux. L’article de GQ n’a pas révélé grand-chose sur cette star notoirement réservée. Elle a révélé qu’elle avait renoncé à la viande (à l’exception de la dinde) au cours de l’été et a brièvement évoqué la menace de l’intelligence artificielle, affirmant qu’elle avait récemment entendu un morceau généré par l’IA « qui me ressemblait tellement que cela m’a fait peur ».

Bryce Anderson/GQ/PA Wire L’interview de Beyoncé avec GQ était l’une de ses premières interviews complètes depuis une décennie

La star a également parlé de ses efforts pour protéger sa famille de la presse. « Une chose sur laquelle j’ai travaillé extrêmement dur est de m’assurer que mes enfants puissent avoir autant de normalité et d’intimité que possible, en veillant à ce que ma vie personnelle ne soit pas transformée en une marque. « Il est très facile pour les célébrités de transformer nos vies en art de la scène. J’ai fait un effort extrême pour rester fidèle à mes limites et me protéger ainsi que ma famille. Aucune somme d’argent ne vaut ma paix. »

Remise de prix snobée

L’article a été publié un jour après qu’il a été révélé que Beyoncé avait été snobée par les Country Music Awards, Cowboy Carter n’ayant pas réussi à décrocher une seule nomination lors de la cérémonie la plus prestigieuse du genre. Sa musique a été négligée bien qu’il soit devenu le premier album d’une femme noire à atteindre la première place du classement des albums country aux États-Unis, et que la chanson Texas Hold ‘Em ait passé deux semaines au sommet du classement des singles country. L’interview ayant eu lieu avant l’annonce des nominations aux CMA, Beyoncé a simplement déclaré qu’elle était « excitée » de voir l’expérience de son pays « gagner une acceptation mondiale ». Cependant, le père et ancien manager du chanteur, Matthew Knowles, a critiqué les organisateurs de la cérémonie de remise des prix, affirmant que la décision de ne pas prendre en compte Cowboy Carter « parle d’elle-même ». S’adressant à TMZ, il a déclaré : « Il y a plus de Blancs en Amérique et malheureusement, ils ne votent pas en fonction de leurs capacités et de leurs réalisations, c’est encore parfois une question de Blancs et de Noirs. »

Cinq des meilleures vidéos de Beyoncé

1) Les femmes célibataires (mettez-leur la bague au doigt) Parfois, les idées les plus simples sont les meilleures. Ce clip en noir et blanc, réalisé par Jake Nava, met en scène Beyoncé, un arrière-plan simple et une chorégraphie inspirée de Bob Fosse.

2) Formation Sa vidéo la plus puissante et la plus pointue, qui résume des décennies d’histoire et de culture afro-américaines. Située à la Nouvelle-Orléans, elle fait référence aux plantations d’esclaves, à la ségrégation, à l’ouragan Katrina et à la brutalité policière, tout en célébrant simultanément la culture du Sud – du Mardi Gras et de la danse à claquettes aux cow-boys noirs et aux fanfares. Document de résilience, c’était le premier chapitre des tentatives continues de la star pour préserver et recontextualiser l’histoire des Noirs américains.

3) Compte à rebours Un kaléidoscope de couleurs et de références à la culture pop, Beyoncé a co-réalisé cette vidéo pendant très enceinte de sa première fille, Blue Ivy. Il fait référence à Audrey Hepburn et au mannequin britannique Twiggy, et le montage frénétique et la chorégraphie jitterbug en font une entrée unique dans sa vidéographie.

4) Fou amoureux Le clip qui a lancé sa carrière solo, Crazy In Love, reprend tous les clichés des clips vidéo du début des années 2000 : manteaux de fourrure, voitures qui explosent, cheveux longs et séquences de bullet time. Mais ce que cela fait vraiment, c’est informer le spectateur que Beyoncé est une star. La caméra l’aime dès l’instant où elle se pavane vers le centre du cadre. Dès que ce clip est sorti, les Destiny’s Child ont dû savoir que leurs jours étaient comptés.

5) Get Me Bodied (Version longue) On a failli mettre Hold Up en cinquième position. L’image de Beyoncé brandissant une batte de baseball a été copiée et parodiée un million de fois, mais jamais égalée. Mais au final, nous n’avons pas pu résister au plaisir de Get Me Bodied – une grande production hollywoodienne, avec une chorégraphie inspirée de Sweet Charity de Bob Fosse, et des apparitions de Kelly Rowland, Michelle Williams et Solange Knowles. Comme Crazy In Love, il rappelle une époque où le seul objectif de Beyoncé était la domination de la pop – mais c’est toujours un régal pour les yeux.