Beyoncé explique l’absence de clips pour « Renaissance » et « Cowboy Carter »

Beyoncé a déclaré dans une interview avec le magazine GQ qu’elle n’a volontairement publié aucun clip vidéo pour les chansons de ses deux derniers albums, « Renaissance » de 2022 et « Cowboy Carter » de 2024, car elle voulait que l’accent reste mis sur sa voix et la musique elle-même. Les fans ont exhorté la chanteuse à « publier les visuels » après qu’elle n’ait jamais sorti de clips pour « Renaissance », mais tout cela était intentionnel.

« À une époque où tout ce que nous voyons est visuel, je pensais qu’il était important que le monde puisse se concentrer sur la voix », a déclaré Beyoncé. « La musique est si riche en histoire et en instrumentation. Il faut des mois pour la digérer, la rechercher et la comprendre. La musique avait besoin d’espace pour respirer par elle-même. »

« Parfois, un visuel peut détourner l’attention de la qualité de la voix et de la musique », a-t-elle ajouté. « Des années de travail acharné et de minutie ont été consacrées à un album qui a pris plus de quatre ans ! La musique suffit. Les fans du monde entier sont devenus le visuel. Nous avons tous eu le visuel pendant la tournée. Nous avons ensuite eu d’autres visuels de mon film. »

Beyoncé a lancé la tournée Renaissance World Tour en mai 2023. Elle a compté 53 représentations jusqu’en octobre de la même année et a finalement été enregistrée pour « Renaissance: A Film by Beyoncé », un long-métrage-concert sorti en salles en décembre dernier. Elle n’a pas encore annoncé de tournée pour soutenir l’album « Cowboy Carter ».

Ailleurs pendant son Magazine GQ Dans une interview, on a demandé à Beyoncé quelle musique et quel film l’inspiraient actuellement. Elle a cité les artistes suivants : « Raye, Victoria Monét, Sasha Keable, Chloe x Halle et Reneé Rapp. J’adore Doechii et GloRilla, et je viens d’entendre That Mexican OT, il est de Houston… Il y va à fond ! J’aime beaucoup Please Please Please de Sabrina Carpenter, et je pense que Thee Sacred Souls et Chappell Roan sont talentueux et intéressants. Je suis obsédée par mon bébé sur la banquette arrière [Miley Cyrus]…. Je suis un sourire.

« Mais la vérité, c’est que je passe la plupart de mon temps à écouter des classiques comme Stevie Wonder, Marvin Gaye et la musique des artistes du label Stax », a ajouté Beyoncé. « Je viens de regarder ce documentaire. Il est vraiment bien ! Je le recommande vivement. Le meilleur film que j’ai vu cette année est Vice-Versa 2. Je le trouve génial, et je suis en train de regarder House of the Dragon et The Chi. »

Rendez-vous sur Site Internet du magazine GQ pour lire la dernière interview de Beyoncé dans son intégralité.