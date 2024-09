Beyoncé exclue des nominations aux Country Music Awards

Les nominations aux Country Music Awards ont été annoncés lundiet une superstar était remarquablement absente de la liste : Beyoncé.

La chanteuse a sorti son premier projet country complet « Cowboy Carter » en mars.

Les fans ont été déçus par le refus de lundi et ont critiqué les CMA pour avoir exclu Beyoncé, qui avait déclaré qu’elle ne se sentait pas la bienvenue dans le genre country.

Un représentant de Beyoncé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Beyoncé a partagé sur Instagram plus tôt cette année que l’album était « né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années où je ne me sentais pas la bienvenue ». Beyoncé a déclaré que son expérience l’avait motivée à se plonger « plus profondément » dans la musique country.

« Les critiques auxquelles j’ai été confrontée lorsque j’ai découvert ce genre m’ont forcée à dépasser les limites qui m’étaient imposées », a-t-elle écrit dans son message Instagram.

De nombreux fans ont supposé qu’elle faisait référence à la réaction négative qu’elle a reçue après avoir interprété sa chanson « Daddy Lessons » aux CMA 2016 avec le groupe country The Chicks.

Certains fans ont été surpris que « Texas Hold ‘Em », le premier single de « Cowboy Carter », n’ait pas été sélectionné. La chanson est devenue la première d’une artiste noire à atteindre la tête du classement Hot Country Songs de Billboard après sa sortie en février.

« Cowboy Carter » a été considéré comme un hommage aux contributions des musiciens noirs à la musique country. Beaucoup ont vu dans cet album une réappropriation de la country, souvent perçue comme un genre réservé aux hommes blancs. Les artistes noirs espéraient que l’album apporterait plus d’attention et de reconnaissance à la musique country noire.

Beyoncé a collaboré avec des artistes de musique country noire tels que la pionnière Linda Martell et les étoiles montantes Brittney Spencer, Reyna Roberts, Tiera Kennedy, Tanner Adell et Shaboozey.

Shaboozey, qui a participé à deux morceaux de « Cowboy Carter », a reçu deux nominations aux CMA de cette année. Sa chanson « A Bar Song (Tipsy) » a été nominée pour le titre de single de l’année et lui pour celui de nouvel artiste de l’année.

Shaboozey s’est rendu sur X lundi pour célébrer ses nominations et faire l’éloge de Beyoncé.

« Merci @Beyonce de nous avoir ouvert une porte, d’avoir lancé une conversation et de nous avoir offert l’un des albums country les plus innovants de tous les temps ! » Shaboozey a posté.

Pendant ce temps, Morgan Wallen était en tête des nominations lundi, recevant huit nominations. Sa collaboration avec Post Malone, « I Had Some Help », a récemment été couronnée chanson de l’été par Billboard en raison de ses performances dans les charts.

Post Malone, qui a également sorti son premier album country cette année et a collaboré avec Beyoncé sur « Cowboy Carter », a reçu quatre nominations pour « I Had Some Help ».