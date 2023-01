Beyoncé et une suite à 100 000 $ à Atlantis The Royal

Les statistiques elles-mêmes sont assez époustouflantes. L’hôtel, 43 étages de ce qui ressemble à de gigantesques blocs de Jenga superposés, abrite 795 chambres et suites, 17 restaurants et bars et 92 piscines. Les chambres coûtent en moyenne 1 000 $ par nuit, et la suite haut de gamme d’Atlantis The Royal coûte 100 000 $ par nuit. C’est là que Beyoncé aurait séjourné.

L’événement, dont les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, a montré certaines des caractéristiques plus grandes que nature de l’hôtel, notamment une fontaine de feu et d’eau coordonnée avec un spectacle de lumière et de feux d’artifice pour la performance de Beyoncé, huit nouveaux restaurants de chefs célèbres et un nombre apparemment infini de piscines à débordement.

Le concert, qui a eu lieu ce week-end, était le grand événement final de la “grande révélation” de l’hôtel, dont 1 500 invités comprenaient le mannequin Kendall Jenner, le rappeur Jay-Z et une foule d’autres influenceurs, mondains et membres de la famille royale.

Beyoncé donnait son premier concert live en plus de quatre ans lors d’un événement privé pour l’ouverture d’Atlantis The Royal, un hôtel de luxe de 1,4 milliard de dollars et un projet résidentiel en huit ans, situé sur l’anneau extérieur de Palm Jumeirah à Dubaï, un homme archipel de plages de la mer d’Oman. La mégastar a été payée rapporté 24 millions de dollars pour la nuit.

Des mannequins posent lors du défilé Ivy Park à Nobu by the Beach lors du Grand Reveal Weekend pour Atlantis The Royal, le nouvel hôtel ultra-luxe de Dubaï, le 22 janvier 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

“Après le concert, plus de feux d’artifice que je n’en avais jamais vus ont rempli le ciel d’explosions”, a écrit Steve Dinneen de City AM à propos de l’événement. “Cette démonstration joyeuse et sans vergogne de richesse est incroyablement sur la marque d’une ville qui se targue d’être plus grande et plus haute que quiconque auparavant.”

Le lancement d’Atlantis The Royal est lui-même quelque peu symbolique de la reprise économique fulgurante de Dubaï depuis la pandémie de coronavirus et de la volonté de l’émirat de devenir l’une des trois premières destinations mondiales pour le tourisme, le luxe et les affaires.

Déjà bien connue pour son opulence souvent exagérée, ses gratte-ciel fastueux et ses créations record – comme le plus haut bâtiment du monde, la plus grande grande roue et le plus grand centre commercial – la ville qui est passée d’une petite ville de pêcheurs à une métropole grouillante en seulement des dernières décennies semble faire une nouvelle déclaration.

“Allumer le prochain chapitre de l’héritage d’Atlantis”, a écrit Atlantis Dubaï dans un tweet officiel accompagné d’une vidéo promotionnelle du feu d’artifice d’ouverture.

Contrairement à l’inauguration du premier hôtel de luxe Atlantis de Dubaï, Atlantis the Palm, en 2008 – qui a précédé le pire krach financier que Dubaï ait connu à ce jour – la capitale commerciale et touristique des Émirats arabes unis semble convaincue que cette fois, la croissance économique est là pour rester .

“Nous avons des objectifs de croissance ambitieux pour le secteur au cours des dix prochaines années”, a déclaré le cheikh Mohammed bin Rashid, le dirigeant de Dubaï, dans un communiqué après avoir visité la propriété. “Les Émirats arabes unis et Dubaï cherchent à s’appuyer sur leurs partenariats approfondis avec le secteur privé pour renforcer le statut du pays en tant que destination la plus populaire au monde pour les touristes internationaux.”

“Notre engagement inébranlable à construire un environnement exceptionnellement sûr et stable et une infrastructure de classe mondiale au cours des dernières décennies a jeté les bases d’un avenir remarquable”, a-t-il ajouté.