Beyoncé et Taylor Swift ne collaborent pas sur “Renaissance : Act II”

Mais dans le cas de spéculations récentes selon lesquelles le Minuits la chanteuse collabore d’une manière ou d’une autre avec Beyoncé sur son album récemment annoncé Renaissance : Acte IIles rumeurs sont en fait pas vrai. Une source connaissant la situation a déclaré à EW que Swift ne figurait en aucun cas sur le nouvel album de Bey.





La théorie sur Internet a pris de l’ampleur mardi lorsque le producteur Killah B, nominé aux Grammy Awards, qui a produit et co-écrit le nouveau morceau de Beyoncé “Texas Hold ‘Em”, taquiné sur TMZ que les fans “devront juste attendre et voir” si Swift apparaît sur Acte II. “Disons simplement [Beyoncé is] sur le point de choquer le monde”, a-t-il déclaré. “Je vais laisser votre imagination décider de ce que cela signifie.”





Le Renaissance La chanteuse a dévoilé le titre, la date de sortie et les deux premiers morceaux du nouveau disque, qui semble teinté de country, à la suite d’une publicité pour le Super Bowl dans laquelle elle a joué dimanche. Swift, bien sûr, a commencé sa carrière dans la musique country, donc un croisement entre les deux n’aurait pas été complètement hors du champ gauche.





Même si les deux titans de la musique ne travaillent pas ensemble sur Acte II, Beyoncé et Swift se sont ouvertement soutenus tout au long de leur carrière, notamment récemment. En octobre, Beyoncé s’est présentée pour soutenir Swift lors de la première du film de son concert Eras Tour, les deux posant ensemble pour des photos et une courte vidéo.





“Je suis tellement heureuse de ne jamais savoir à quoi aurait ressemblé ma vie sans l’influence de @beyonce”, a écrit Swift sur Instagram après l’événement. “La façon dont elle m’a appris, ainsi qu’à tous les artistes ici, à enfreindre les règles et à défier les normes de l’industrie. Sa générosité d’esprit. Sa résilience et sa polyvalence. Elle a été une lumière directrice tout au long de ma carrière et le fait qu’elle soit venue ce soir était comme une véritable fée. conte.”





Swift a rapidement rendu la pareille en assistant à la soirée de Beyoncé. Renaissance première du film-concert à Londres, où les deux ont de nouveau posé ensemble. Swift, qui a récemment annoncé son propre prochain album, Le département des poètes torturés, dit aussi Temps revue elle était déçue que sa tournée Eras et la tournée mondiale Renaissance de Bey soient souvent comparées.





“Il y a eu tellement de visites de stades cet été, mais les seules qui ont été comparées étaient moi et Beyoncé”, a déclaré Swift. “Il est clair qu’il est très lucratif pour les médias et la culture Stan d’opposer deux femmes, même lorsque les deux artistes en question refusent de participer à cette discussion.”





Elle a ajouté à propos de Bey : “Elle est le joyau le plus précieux d’une personne – chaleureuse, ouverte et drôle. Et elle est un grand perturbateur des normes de l’industrie musicale. Elle a appris à chaque artiste comment renverser la table et remettre en question les pratiques commerciales archaïques.”





Renaissance : Acte II devrait arriver le 29 mars, tandis que Le département des poètes torturés sortira le 19 avril.





