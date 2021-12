Beyoncé et ses enfants chantent la chanson thème de la nouvelle émission de surveillance Facebook de Tina Lawson — Écoutez

Tina Lawson a fait participer ses quatre petits-enfants, dont Blue Ivy, à la chanson thème de son nouveau spectacle, qui comprend également la voix de nul autre que Queen Bey.

Tina Lawson a fait appel à des membres de sa famille très talentueux pour créer la chanson thème de sa nouvelle série Facebook Watch, Entretiens avec maman Tina. La designer et entrepreneure de 67 ans a partagé la bande-annonce de son émission sur Instagram lundi 20 décembre, et elle présente sa fille Beyoncé, 40 ans, chantant une partie de la chanson thème. De plus, les quatre petits-enfants de Tina – les enfants de Beyoncé Blue Ivy Carter, 9 et des jumeaux Rumi et Monsieur, 4 et Solange Knowles‘ fils Julez, 17 — tous laissent un adorable message audio au début du clip.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Tina Knowles (@mstinalawson)

« Parlons-en, grand-mère ! les quatre petits-enfants crient avec enthousiasme pour lancer le Entretiens avec maman Tina bande annonce. Ensuite, des images montrent la matriarche de la famille assise en train de discuter avec différentes célébrités comme Zendaya, Kevin Hart, Kelly Rowland, Chloe et Halle Bailey, Tiffany Haddish, et plus. La voix impeccable de Beyoncé peut être entendue sur toutes les images. « Quoi que ce soit, on peut en parler. Dites-moi ce que vous ressentez, nous pouvons en parler », chante le gagnant d’un Grammy. « Dites ce que vous pensez, nous pouvons en parler. Des conversations simples et sans limites, venez discuter avec Mama Tina.

Dans sa légende, Tina a partagé son appréciation pour les membres de sa famille qui ont participé à la chanson thème. « Merci à mon bébé @beyonce et à mes beaux petits bébés d’avoir fait cette chanson thème spéciale pour le spectacle. Êtes-vous prêts à regarder ? » Tina a également déclaré qu’elle était « vraiment fière » de son émission, qui sera présentée le 23 décembre, « et de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation ».

Tina a une relation étroite avec tous ses petits-enfants, et elle passe fréquemment avec eux. En janvier 2021, elle s’est fait relooker par nul autre que Blue Ivy ! Tina a posté les résultats sur Instagram et a mis les talents de Blue en perspective. « Pouvez-vous imaginer Blue avec un pinceau de maquillage à l’adolescence si elle est aussi douée pour le glamour à neuf ans ? » elle a écrit. Plus tôt ce mois-ci, Tina a documenté Blue en train de faire quelques mouvements lors d’un cours de danse. Tina a même noté que sa petite-fille ressemblait à sa tante Solange, 35 ans.