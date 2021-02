Quand la mode rencontre le football.

Même si le Super Bowl 2021 n’est qu’à quelques jours, nous prenons ce temps pour revenir dans le passé. Mais au lieu de nous remémorer les jours de gloire de l’événement bien-aimé de la NFL, nous revenons sur quelque chose de bien plus important, à notre humble avis: les meilleurs moments de style qui se soient jamais produits pendant les performances du spectacle à la mi-temps.

De BeyoncéLa superbe veste militaire en cuir noir, le harnais à chaîne dorée et les bottes de combat de 2016 à Diana Ross«robe bustier plus grande que nature qui a avalé la scène en 1996, cette mode semble digne de son propre trophée. Soutenez sa performance 2017, Lady Gaga fait plusieurs changements de tenue spectaculaires, notamment des épaulettes de football scintillantes, un body bleu holographique ébloui et des bottes hauteur genou assorties.

Et il est sûr de dire que le fabuleux numéro de Shania Twain au match de 2003 a vraiment repoussé les limites du style pour les spectacles à venir. La légende de la country respire le glamour dans un bustier orné de diamants, une veste cape en cuir à découpes extrêmes et des bas tout petits. Elle a lié son look flashy avec des bijoux tout aussi somptueux, des bottes sexy aux genoux et des collants en résille.