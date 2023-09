Beyoncé et Megan Thee Stallion Rock Renaissance à Houston

Le spectacle Houston Renaissance de Beyoncé a prouvé que tout est plus grand (et meilleur) au Texas avec une première représentation du « Savage Remix » avec Megan toi étalon et une réunion de tous les membres de Destiny’s Child.

Quoi de mieux qu’un sauvage ? Deux! Il ne fait aucun doute que Megan Thee Stallion est l’élue après que la reine l’a ointe sur la scène de la Renaissance. Les Texas Titans se sont réunis pour leur toute première performance live du « Savage Remix » dans leur ville natale de Houston. Si vous entendez un bruit de toux au loin, c’est parce que les haineux gardaient son « nom dans la bouche, maintenant ils ont des haut-le-cœur ».

Samedi soir, Beyoncé a répondu aux prières des fans en faisant venir le rappeur « Bongos » en tant qu’invité spécial. La foule à guichets fermés a fait exploser le toit du NRG Stadium alors que la légende faisait sortir Megan pour leur chanson à succès primée aux Grammy Awards 2020.

Meg a pris d’assaut la scène dans un body camouflage moulant, rappelant à tous qui elle est.

« Je suis cette salope ! J’ai été cette salope, toujours cette salope ! Ce sera pour toujours cette salope ! » » annonça-t-elle. « Oui, Megan! » Beyoncé a rapidement cosigné.

Le public a rappé tandis que Thee Stallion et Beyoncé frappaient ensemble leurs mouvements twerktiques et leurs genoux bioniques. Bey a encore plus excité la foule pour leurs retrouvailles touchantes.

«Je veux que vous nous disiez à quel point nous sommes fiers. Ne te rend-elle pas fier ? Elle me rend fier. Je t’aime! » a-t-elle dit à son fan devenu collaborateur.

Découvrez ci-dessous la première performance épique de Beyoncé et Megan Thee Stallion.

C’était vraiment un rêve devenu réalité pour la fan de longue date de Beyoncé, et les Hotties ne pourraient pas être plus heureux pour elle.

Que pensez-vous de la première performance live de Beyoncé et Megan Thee Stallion de « Savage Remix » ensemble ?