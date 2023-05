Beyoncé et Kendrick Lamar sortent le remix de « L’Amérique a un problème »

America… America a un remix ! Préparez votre homme qui court ! Beyoncé vient de nous bénir avec un remix de « America Has A Problem » avec Kendrick Lamar.

La reine des gouttes numériques surprises l’a encore fait ! Le vendredi 19 mai, elle a publié une nouvelle version de Renaissance favori des fans. Cette fois, elle a retrouvé Kendrick Lamar. Fans de « Freedom », venez vous chercher du jus !

Kendrick a pris la piste en courant avec un flux d’un mile par minute. Son jeu de mots super citable a déjà lancé d’innombrables publications et légendes sur les réseaux sociaux.

« Je suis un Beyhive honoraire Voyons pourquoi ces diamants ne volent pas, ils sont tous CGI Tu ferais mieux de l’enlever de ta poitrine comme une réduction mammaire Si elle a stressé pour toi, elle a stressé pour rien »

Le M. Morale et les grands pas le rappeur a laissé tomber quelques mesures opportunes sur la vague de musique infiltrant l’IA. Il est passé à la haute technologie pour les visuels d’échange de visages pour « The Heart Part 5 ». Cependant, Kendrick est toujours incomparable aux ordinateurs.

« Attendez, attendez une minute Même l’IA doit s’entraîner à cloner Kendrick Le double sens, les restes de bis Je bope comme des hommes de plomb, les opps ont besoin de dix hommes »

C’est le troisième album consécutif que les gagnants des Grammys collaborent ensemble. Kendrick a d’abord apporté la chaleur à « Freedom » de Beyoncé sur son 2016 Limonade album. Ensuite, leur performance épique aux BET Awards a fermé la scène avec une inondation et un incendie.

En 2019, Bey et Kendrick flottaient sur « Nile » pour Le Roi Lion : le cadeau. Leurs voix se fondirent à nouveau dans la sérénité sonore. La piste douce transcende la diaspora, revendiquant des liens à la fois avec le côté spirituel de Bey et l’ascendance africaine. Heureusement, le duo dynamique est de retour pour faire de la magie.

« L’Amérique a un problème » obtient une seconde vie pendant le Renaissance Tour du monde

Bien qu’il soit presque impossible pour les fans de Beyoncé de choisir un seul favori de son dernier album, il y a quelque chose de addictif dans « America Has A Problem ». Bey’s flottait sur le rythme nostalgique sonne comme un nuage audible de poussière disco.

Premières images de la Renaissance tournée mondiale n’a fait que le rendre plus populaire. Depuis le premier concert à Stockholm le 10 mai, les extraits des performances de Beyoncé sont instantanément devenus viraux. La chorégraphie à haute énergie et les visuels époustouflants (enfin !) ont fait de « America Has A Problem » un succès encore plus grand.

Que pensez-vous du remix « America Has A Problem » de Beyoncé & Kendrick Lamar ?