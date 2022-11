Beyoncé et Kendrick Lamar en tête des nominations aux Grammy Awards 2023

Les autres nominés de cette année pour l’album de l’année incluent Lamar, pour “Mr. Morale & the Big Steppers », son retour après cinq ans ; « La maison de Harry » de Styles ; “Spécial” de Lizzo ; « En ces jours silencieux » de Carlile ; « Good Morning Gorgeous » de Mary J. Blige (dans son édition « de luxe »); « Musique des sphères » de Coldplay ; « Voyage » d’Abba, le premier nouvel album du quatuor suédois en 40 ans ; et “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny.

“Un Verano”, un blockbuster en streaming et l’album le plus vendu de l’année à ce jour, est la première sortie réalisée entièrement en espagnol à être nommée album de l’année. Bad Bunny, la star portoricaine, est le meilleur nominé aux Latin Grammys jeudi, avec 10.

Pour le disque de l’année, qui revient aux artistes, producteurs et ingénieurs derrière un seul morceau, « Break My Soul » et « Easy on Me » seront en compétition avec « As It Was » de Styles ; “A propos de putain de temps” de Lizzo ; « Femme » de Doja Cat ; « Le cœur, partie 5 » de Lamar ; “Toi et moi sur le rocher” de Carlile, mettant en vedette Lucius ; « Ne me ferme pas » d’Abba ; “Bonjour magnifique de Blige ; et “Bad Habit”, le hit du chanteur et guitariste de 24 ans Steve Lacy, qui a bâti sa réputation d’innovateur en marge du R&B alternatif.

“Break My Soul”, “Easy on Me”, “As It Was”, “About Damn Time”, “Bad Habit” et “The Heart Part 5” sont également en lice pour la chanson de l’année, un prix des auteurs-compositeurs, ainsi que avec « Abcdefu » de Gayle ; “Just Like That” de Bonnie Raitt; « God Did » de DJ Khaled ; et “All Too Well (10 Minute Version)” de Taylor Swift, une extension d’un morceau qui figurait à l’origine sur l’album “Red” de Swift en 2012, qu’elle a réédité en tant que nouvel enregistrement l’année dernière.